Démolitions du quartier Océan à Rabat : F. Mehdaoui condamné à trois mois de prison avec sursis !

L’élu local, par ailleurs avocat, a été poursuivi pour « diffusion de fausses allégations et de faits mensongers dans le but de nuire à la vie privée et de diffamer des personnes ». La plainte a été déposée par un partisan des opérations de démolition menées par les autorités locales dans le quartier Océan à Rabat, en considérant avoir fait l’objet de « fausses accusations » de la part du conseiller, qui est opposé à ces travaux.

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) s’est déclarée indignée du verdict rendu contre celui qui est également son vice-président. Dans une déclaration écrite, le bureau central de l’ONG a fustigé « une atteinte à la liberté d’opinion et d’expression ».

La décision intervient dans un contexte où le conseiller communal s’est vu radié des listes électorales, le lendemain de son investiture comme candidat de la FGD dans une circonscription de la capitale. Début juillet, F. Mehdaoui avait annoncé faire appel de la décision rendue par le tribunal administratif de Rabat, qui a rejeté sa demande d’annulation de cette radiation.