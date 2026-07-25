Baromètre Migrapress : Les plateformes numériques vecteurs de la haine…

Notant le « rôle structurant de la désinformation dans la fabrication du rejet des migrants », ainsi que «l’existence d’un espace numérique fortement polarisé », les auteurs du rapport indiquent que « les contenus les plus radicaux sont les plus viraux ». Dans le même sens, le baromètre met en lumière « l’intensité émotionnelle », qui demeure un facteur déterminant de la viralité plus que les fake news. « Les émotions dominantes sont la colère, la peur et les appels à l’autorité, illustrant une économie affective propice aux dynamiques de radicalisation », indique la source.

Par thème, la sécurité et la criminalité représentent « près de 40% du corpus ». Comparant ces données à la première édition du baromètre qui couvre le premier trimestre de 2026, les auteurs décrivent « un passage d’une simple montée de la haine à une institutionnalisation progressive de communautés numériques spécialisées dans la production et la diffusion de récits anti-migrants ».

Les données analysées sont le fruit d’un suivi sur plusieurs plateformes numériques, « en fonction de leur centralité dans la production et la circulation des discours sur la migration ». Les auteurs expliquent que « cette approche permet de capter non seulement les contenus originaux, mais aussi les dynamiques de reprise, de viralité et d’amplification », avec « un échantillonnage guidé par des mots-clés et des événements ». Il en ressort notamment que « les contre-discours demeurent extrêmement faibles et peinent à concurrencer les récits négatifs », ce qui constitue une dynamique propice à une « normalisation progressive des discours discriminatoires ». Les résultats révèlent aussi le rôle des plateformes numériques « dans l’amplification des contenus émotionnels et polarisants, renforçant ainsi la visibilité des discours de haine ».

Pour les auteurs, ces données appellent à dépasser la simple indignation pour comprendre les « mécanismes qui alimentent la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des immigrés », afin de mieux y répondre. « Lutter contre les discours de haine, ce n’est pas empêcher les opinions de s’exprime ; c’est créer les conditions d’un échange démocratique où les faits l’emportent sur les rumeurs, où la critique ne se transforme pas en stigmatisation, et où la dignité de chaque personne demeure une valeur non négociable », écrivent-ils.

Ce constat repose sur une représentativité analytique, permettant « d’identifier des tendances, des logiques discursives, des intensités et non de mesurer précisément une opinion publique ». L’idée est de trouver l’équilibre entre un échantillon « suffisamment large pour capter la diversité des discours », mais « suffisamment ciblé pour permettre une analyse qualitative fine ».