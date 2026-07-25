Elections législatives : La formation des observateurs lancée par le CNDH

Ces formations se tiennent simultanément dans 31 centres répartis dans 19 villes couvrant les douze régions du Royaume. Elles connaissent la participation des observateurs du CNDH ainsi que de représentants d’associations de la société civile, les femmes représentant 40% des participants.

S’exprimant à cette occasion, Amina Bouayach, présidente du CNDH, a souligné que ces sessions s’inscrivent dans la mission du Conseil visant à accompagner les échéances électorales et à consolider les acquis démocratiques du Royaume, à travers une observation indépendante et impartiale des opérations électorales. Elle a rappelé que le CNDH, qui préside la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, a procédé à une actualisation du contenu pédagogique des formations afin de l’adapter aux évolutions du cadre juridique et du contexte dans lequel se déroulent les opérations électorales.

Outre le cadre juridique national et international régissant les élections, le CNDH a accordé une attention particulière au renforcement des compétences des observateurs en matière des techniques et outils d’observation à toutes les étapes du processus électoral, depuis le dépôt des candidatures jusqu’à la proclamation des résultats, en passant par la campagne électorale, le scrutin et le dépouillement des votes, a-t-elle ajouté.

A. Bouayach a fait savoir qu’en parallèle, un groupe d’observateurs au niveau du siège du CNDH suit à Rabat une formation spécialisée, consacrée à l’observation de questions thématiques liées à l’évaluation de la conformité du processus électoral aux standards internationaux, notamment la prise en compte des programmes des partis politiques ainsi que des enjeux relatifs aux enfants, aux personnes en situation de handicap et aux femmes.

Elle a, par ailleurs, annoncé qu’à l’occasion de ces élections, le CNDH procédera, pour la première fois, à l’observation de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre de sa mission d’observation indépendante et neutre, à travers un formulaire spécifique ainsi qu’une unité centrale chargée du suivi, de l’analyse et de la vérification des contenus visuels et sonores générés par l’IA.

La présidente du CNDH a également fait état du lancement d’une application numérique dédiée à l’observation électorale, permettant aux observateurs et aux coordinateurs d’interagir en temps réel et intégrant un assistant intelligent fondé sur une base de données validée pour répondre aux questions des observateurs, dans l’objectif d’améliorer la qualité, la rapidité et l’efficacité du processus d’observation.

La responsable a, en outre, insisté sur les principes devant guider l’action des observateurs, notamment la neutralité absolue, l’objectivité, la précision, la non-ingérence dans le déroulement des opérations électorales, ainsi que la documentation rigoureuse des observations à travers les formulaires mis à leur disposition. Elle a enfin souligné que l’observation électorale constitue un partenariat national destiné à protéger le droit à la participation politique, à améliorer la qualité des processus électoraux et à renforcer le respect de la loi et des standards internationaux des droits de l’Homme.