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Réseaux de transports : La BEI libère 350 millions d’euros à l’ONCF et ADM

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Réseaux de transports : La BEI libère 350 millions d’euros à l’ONCF et ADM

Paraphé par Lionel Rapaille, directeur adjoint de BEI Monde, Mohamed Smouni, directeur général adjoint de l’Office national des chemins de fer (ONCF), et Daniele Dotto, chef de mission adjoint de la délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc, en présence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des finances, et Nadia Calviño, présidente de la BEI,  le premier accord concerne un prêt de la BEI de 50 M€, assorti d’une subvention de l’UE de 15 M€, destiné au financement du projet ONCF – réhabilitation ferroviaire.

Le deuxième accord, signé entre la BEI et la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), porte sur un prêt de la BEI de 300 M€, destiné au financement du projet ADM – résilience autoroutière.

À cette occasion, N. Calviño a affirmé que le Maroc est un partenaire stratégique de longue date pour la BEI, moteur d’investissement de l’UE, saluant le rôle du royaume en tant que facteur de stabilité et de prospérité pour l’ensemble de la région.

De son côté, N. Fettah a salué la solidité du partenariat stratégique entre le royaume, l’UE et la BEI, rappelant que cette coopération s’inscrit dans une relation de longue date, marquée par 50 années de partenariat et 20 ans de présence permanente de la BEI au Maroc. «La signature de nouveaux accords de financement d’un montant de 365 M€ soutient des projets concrets en faveur d’une mobilité durable et moderne, tout en illustrant la qualité d’un partenariat qui produit des résultats tangibles au bénéfice des citoyens», a dit la ministre.

Depuis près de 50 ans, la BEI est un partenaire clé du Maroc et joue un rôle central comme moteur d’investissement de l’UE, contribuant au développement économique, à la cohésion sociale et à l’action pour le climat.

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