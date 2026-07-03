Energie verte : 265 millions de dollars pour un projet de stockage à Chefchaouen

La Banque mondiale signale que cette installation sera développée près de Chefchaouen et servira de « batterie géante » pour le réseau électrique national. Elle stockera l’électricité excédentaire issue de l’énergie solaire et éolienne, en pompant de l’eau vers un réservoir supérieur lors des pics de production, pour ensuite la réutiliser en temps de forte demande. Cette innovation devrait faciliter l’intégration de volumes plus conséquents d’énergies renouvelables, en garantissant une alimentation fiable et propre pour les foyers et les entreprises.

La centrale affichera une capacité de 300 mégawatts, permettant au Maroc d’intégrer au moins un gigawatt supplémentaire d’énergies solaires et éoliennes dans son réseau national. Elle mobilisera environ 1 milliard de dollars d’investissements privés et remplacera près de 3 térawattheures d’électricité fossile chaque année, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 1,7 million de tonnes par an.

Sur le plan économique, le projet générera environ 820 emplois directs annuels durant la phase de construction, avec des opportunités liées au développement des énergies renouvelables. Il offrira aussi aux entreprises marocaines un accès à une énergie plus propre, renforçant leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Le financement repose sur un partenariat incluant la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Fonds pour les technologies propres et le Fonds pour une planète vivable, avec la Banque africaine de développement en soutien. La mise en œuvre sera pilotée par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc.