Stratégie forestière : L’ANEF réunit les bailleurs de fonds…

La rencontre s’inscrit dans la volonté de l’ANEF de renforcer les mécanismes de coordination, afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie. L’atelier a été présidé par Abderrahim Houmy, directeur général de l’ANEF, en présence de Catherine Bonnaud, directrice de l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, ainsi que d’Alexandre Anh Tai Huynh, représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc.

À cette occasion, A. Houmy a déclaré que plus de 580 millions d’euros ont été mobilisés pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie, avec l’appui de plus d’une dizaine de partenaires internationaux. Près de 175 millions d’euros sont déjà décaissés, soit près de 40% des financements engagés et l’équivalent de près de 1,9 milliard de dirhams.

Alexandre A. Tai Huynh s’est félicité du « modèle innovant » de la stratégie du Maroc, axée sur « la conservation de la biodiversité, de la nature, la protection de la forêt, la lutte contre la dégradation des sols et contre la désertification ». « Tous ces aspects qui semblent un peu évidents quand on parle de forêt sont englobés dans un modèle plus large et qui est propre au Maroc et à l’ANEF », a ajouté le responsable.

Pour sa part, C. Bonnaud a mis en avant le partenariat « crucial » avec l’ANEF, dont la stratégie est portée sur la résilience de l’espace forestier dans le pays et l’adaptation aux changements climatiques. L’atelier a permis d’analyser les avancées en matière de réformes juridiques, de gestion, de gouvernance territoriale, de restauration des écosystèmes forestiers, de digitalisation et de lutte contre les incendies de forêt.