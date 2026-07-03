IDE : Les flux en hausse à fin mai

Les recettes des IDE ont augmenté de 20% à 29,84 MMDH et les dépenses ont reculé de 22,5% à 6,52 MMDH, explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Au terme des cinq mois de l’année 2026, le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) s’est situé à 4,68 MMDH, contre 2,16 MMDH durant la même période un an auparavant. Les cessions de ces investissements portent sur un montant de 7 MMDH (+13,6%) et les dépenses ont affiché une hausse de 40,3% à 11,71 MMDH.