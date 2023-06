ABL Aviation : Joey Zhao nommé responsable des activités pour la région Asie-Pacifique

Juste avant de rejoindre ABL Aviation, Joey avait travaillé chez Bocomm Aviation Leasing Ireland (BALI) où il occupait le poste de responsable commercial. Il était alors chargé de la supervision de l’ensemble des relations que BALI noue avec différentes compagnies aériennes au niveau des régions EMEA et Amériques, a indiqué un communiqué de la compagnie. Joey a débuté sa carrière en tant que gestionnaire de comptes au sein du groupe Bank of Communications, qui est l’une des plus grandes banques d’Asie. Il a ainsi travaillé pour le compte de cette banque d’envergure en Chine Continentale, avant d’être affecté à Hong Kong, puis au Japon et en Irlande via le programme de rotation de Bank of Communications. Joey a pu ainsi acquérir une vaste connaissance du secteur bancaire commercial grâce au programme de rotation en Grande Chine et à Hong Kong.

En 2021, Joey a été nommé “40 sous 40” par Airline Economics. Joey est titulaire d’une maîtrise obtenue à l’université Columbia à New York, et a également étudié en Chine continentale, à Hong Kong, au Japon et en Irlande.

Dans sa nouvelle fonction de responsable de la région Asie-Pacifique, hors Japon, Joey renforcera l’équipe de direction commerciale d’ABL Aviation, dans le contexte de son expansion stratégique sur les principaux marchés mondiaux. Cette nomination fait suite à la nomination récente d’Umid Sharipov au titre de directeur général de la gestion des relations à Tokyo.