Washington offre son parapluie à Tel-Aviv : Pas d’égards ni pour les Palestiniens, ni pour les Arabes !

Interrogé après son départ par les journalistes, Joe Biden a nié avoir assuré son protégé israélien que « les Etats-Unis rentreront en guerre au cas où le Hezbollah s’engage dans le conflit ». Mais faut-il donner du crédit à cette assertion de l’hôte de la Maison Blanche qui a assimilé le Hamas à Daech et couvert les crimes d’Israël à Gaza, le plus flagrant étant le bombardement sauvage d’un hôpital par un missile US tiré depuis un bombardier de fabrication américaine ? Personne n’est dupe. Du côté de l’axe de la résistance, comme auprès des diverses capitales arabes, on ne se fait désormais plus d’illusion quant à la collusion entre Washington et Tel-Aviv. Une convergence d’intérêts des plus mortifères… Ce que nombre d’Américains refusent de cautionner.

En effet, les villes américaines ont vibré au rythme de plusieurs marches et de manifestations massives, en soutien au peuple palestinien, et pour dénoncer les massacres de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza.

Devant le bâtiment du Congrès américain à Washington, des manifestants se sont rassemblés pour protester contre les crimes de l’occupation dans la bande de Gaza, exigeant la fin du soutien absolu à Israël. Des manifestants ont investi le bâtiment du Congrès US pour exiger un cessez-le-feu à Gaza, et la police a arrêté un certain nombre d’entre eux. Des centaines de juifs américains, dont des rabbins, faisaient partie de manifestants à l’intérieur de Capitole des USA pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. D’autres manifestations étaient prévues à Los Angeles, New York, Chicago et devant l’ambassade de l’entité sioniste à Washington en solidarité avec Gaza.

Washington échaudé

De Karachi à Beyrouth en passant par Adana, les ambassades et consulats américains enjoignent à leurs ressortissants de rester vigilants, de faire profil bas et d’éviter les lieux de rassemblement.

En raison de la guerre à Gaza et de la position de Washington, les institutions américaines sont prises pour cible au Moyen-Orient. Alors que la rue arabo-musulmane est en ébullition après l’explosion de l’hôpital Al-Ahli au centre de Gaza imputée à Tsahal par les chancelleries moyen-orientales, plusieurs ambassades US ont été prises pour cible et enjoignent à leurs ressortissants de ne pas se rendre dans la région.

Dans la nuit du 17 au 18 octobre, d’Ankara à Beyrouth en passant par Le Caire et Tunis, une foule est descendue dans la rue pour s’en prendre aux représentations américaines, en raison du soutien inconditionnel de Washington à l’Etat hébreu. De ce fait, les ambassades et consulats américains ont imposé plusieurs consignes à leurs ressortissants pour éviter les risques. Au Liban, des affrontements ont eu lieu aux abords de l’ambassade américaine, entre les forces de l’ordre et des manifestants. Dans un communiqué officiel publié sur son site le 18 octobre, l’équipe diplomatique de Washington a rappelé « aux citoyens [américains] d’éviter les manifestations et de faire preuve de prudence s’ils se trouvent à proximité de grands rassemblements ou manifestations, car certains d’entre eux sont devenus violents ».

L’ambassade a également enjoint aux ressortissants américains présents au Liban « à planifier leur départ le plus tôt possible tant que des options commerciales sont encore disponibles » tout en déconseillant aux touristes ou hommes d’affaires de s’y rendre. Mêmes recommandations en Irak, en raison du « sentiment anti-américain » de la prochaine manifestation prévue le 20 octobre. « L’avis aux voyageurs du département d’État pour l’Irak reste au niveau 4 », indique le communiqué de l’ambassade US à Bagdad. En d’autres termes, les citoyens des Etats-Unis sont priés de ne pas se rendre sur place en raison « du terrorisme, des enlèvements, du conflit armé, des troubles civils ».

En Turquie, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade israélienne. Des heurts ont même eu lieu avec les forces de l’ordre, faisant une soixantaine de blessés. Egalement pris pour cible, le consulat américain d’Adana est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le communiqué de l’ambassade des Etats-Unis enjoint à ses ressortissants d’éviter les foules, de faire profil bas et de trouver des routes alternatives pour se rendre à différents endroits. Même son de cloche en Jordanie ou l’ambassade américaine demande aux citoyens américains de rester vigilants.

Même si le Maroc et les Etats-Unis entretiennent de bonnes relations, l’ambassade américaine à Rabat conseille également à ses ressortissants d’éviter les foules et les rassemblements.

Au Pakistan, les Etats-Unis vont fermer leur consulat à Karachi en raison d’une manifestation prévue devant l’enceinte du bâtiment le 22 octobre, tout en prévenant de rester vigilant et d’éviter certains lieux.

Suite à la frappe contre l’hôpital Al-Ahli, qui a fait le 17 octobre des centaines de victimes, J. Biden a rapidement appuyé la version israélienne qui accuse le Jihad islamique d’être à l’origine du tir meurtrier. Selon Reuters, l’actuel locataire de la Maison Blanche qui s’était déclaré sioniste dans l’âme envisage de fournir une aide de 10 milliards de dollars à l’Etat hébreu pour l’aider à assurer sa défense. En 2020, Washington a alloué une aide de 3,8 milliards de dollars à Israël, dans le cadre d’un engagement annuel à long terme pris sous l’administration Obama.