Vaste coup de filet israélien en Cisjordanie occupée : Le sort d’un leader du Jihad islamique inconnu

Des sources locales ont indiqué qu’une unité importante de l’armée d’occupation a attaqué le camp al-Jalazoune au nord de Ramallah et perquisitionné le domicile de Saïd Nakhleh, avant de l’arrêter et de l’emmener au centre des interrogatoires. Son sort est toujours inconnu. S. Nakhleh fait partie de la première génération des dirigeants qui ont fondé le Jihad islamique. Marié et père de 5 enfants, il a été arrêté plusieurs fois et a passé 17 années dans les prisons israéliennes. Il a aussi passé 3 ans dans les prisons de l’Autorité palestinienne.

Ailleurs en Cisjordanie occupée, une unité de l’occupation israélienne a opéré une incursion dans le camp al-Dahichat au sud de Bethléem. Elle a arrêté le jeune Amer Daraghma dans le camp où des affrontements ont éclaté. Un autre Palestinien a été blessé par des balles. Il y a eu plusieurs cas de suffocation par l’inhalation des gaz lacrymogènes. Durant les affrontements, un véhicule militaire israélien a été incendié. Il est aussi question qu’une soldate israélienne blessée lors des affrontements. Pas moins de 10 Palestiniens ont été capturés, dont 6 à Bethléem et 3 à Ramallah, lors de cette équipée israélienne.

Par ailleurs, les attaques de colons se poursuivent. Ainsi, des oliviers dans la région Tal Ramida dans la ville d’al-Khalil. D’autres ont attaqué des bergers dans le village Kissane au sud-est de Bethleem et ont tenté de leur voler leur bétail. D’aucuns ont incendié des terres dans le village de Madma au sud de Naplouse.

Sur ces entre-faits, les Nations Unies avaient appelé, mercredi, les autorités d’occupation israéliennes à mener une enquête, sur le déshabillement forcé de cinq femmes palestiniennes dans la ville d’al-Khalil, en Cisjordanie occupée, lors d’un raid contre un immeuble résidentiel.

« Nous nous opposerons à toute forme de punition collective » a déclaré à ce sujet Farhan Haq, porte-parole adjoint de l’ONU. Il a ajouté devant les médias que « l’incident, au cours duquel des femmes soldats israéliennes ont forcé cinq femmes palestiniennes à se soumettre à une fouille corporelle alors qu’elles étaient nues sous la menace de chiens, doit être examiné minutieusement. »

Mardi, l’ONG israélienne B’Tselem a publié un rapport exclusif détaillant l’incident survenu le 10 juillet 2023 et ayant affecté 4 femmes et une fille. Immédiatement après sa publication dans le journal Haaretz, l’incident a suscité des réactions de colère. Il a été condamné par les autorités, les factions et les syndicats palestiniens.