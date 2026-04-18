Guerre génocidaire d’Israël : Encore des martyrs !

Selon des sources médicales locales citées par le correspondant de l’agence Anadolu (AA), le corps d’un Palestinien abattu par des tirs de soldats israéliens dans la zone d’Al-Beraksat, au nord-ouest de Rafah, a été transféré à l’hôpital Nasser, situé à Khan Younès. D’après ces mêmes sources, l’identité de la victime n’a pas encore été établie. Elles précisent en outre que le corps n’a pu être récupéré que plusieurs heures après les faits, en raison des tirs nourris des forces israéliennes dans la zone, qui ont retardé l’intervention des équipes de secours.

Par ailleurs, des sources sanitaires ont indiqué qu’un autre Palestinien, précédemment blessé par des tirs israéliens près de la zone de Zikim, au nord-ouest de Beit Lahia, a succombé à ses blessures ce jour.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 773 personnes ont été tuées et 2 171 autres blessées dans les attaques israéliennes à Gaza. Par ailleurs, 761 corps ont été extraits des décombres.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a également précisé que 196 décès supplémentaires ont été ajoutés au bilan global, à la suite de la vérification et de la validation des dossiers de personnes disparues et des signalements par l’Institut médico-légal depuis le début du mois d’avril.

Depuis octobre 2023, le bilan total des attaques israéliennes dans la bande de Gaza s’élève désormais à 72 549 morts et 172 274 blessés.

Il est également signalé que des milliers de corps demeurent encore ensevelis sous les décombres dans la bande de Gaza.

Le nombre de personnes ayant perdu la vie dans les attaques menées par l’armée israélienne sur la bande de Gaza depuis octobre 2023 a atteint 72 549.

Le communiqué ministère de la Santé de Gaza précise qu’au cours des 48 dernières heures, les dépouilles de 8 Palestiniens, dont l’une a été extraite des décombres, ainsi que 24 blessés, ont été transportées vers les hôpitaux.