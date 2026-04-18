« Le président l’a dit à plusieurs reprises : nous avons de quoi répondre. » Lors du Forum diplomatique d’Antalya, dans le Sud-Ouest de la Turquie, ce 18 avril, Sergueï Lavrov s’est adonné à une charge en bonne et due forme à l’encontre les Européens qui – depuis plus de 12 ans – ont pris fait et cause pour Kiev dans un bras de fer qui, début 2022, a fini par dégénérer en conflit ouvert.

« Certains ironisent aujourd’hui, affirmant que la Russie ne fait que promettre, tandis que l’Occident franchit sans cesse de nouvelles lignes rouges », a poursuivi le ministre russe, en référence aux multiples montées en puissance du soutien militaire des chancelleries occidentales aux forces ukrainiennes malgré les avertissements de Moscou. « Aujourd’hui, les États baltes et la Pologne mettent leur espace aérien à disposition pour que des drones ukrainiens, ou fournis à l’Ukraine par certains membres de l’OTAN, attaquent le nord de la Russie », a-t-il ajouté, en référence aux récentes attaques de drones ukrainiens contre des infrastructures russes le long de la mer Baltique, soit à plus de 1 400 kilomètres de la frontière nord de l’Ukraine.

« Et dans ce chœur de voix répétant qu’ »il ne faut pas avoir peur de la Russie », certains vont peut-être jusqu’à nous qualifier, nous aussi, de « tigre de papier », comme Donald Trump l’a fait à propos de l’OTAN », a poursuivi S. Lavrov, mettant « toutefois en garde contre de tels parallèles ». «

Il y a dans notre caractère cette qualité qu’on appelle la patience », a-t-il fini par avertir. « Comme on dit : Dieu a fait preuve de patience, et nous devons en faire autant. Mais la patience a ses limites. Et je pense même que c’est une bonne chose que personne ne sache où se situe cette ligne rouge ».

S. Lavrov, à la tête de la diplomatie russe depuis deux décennies, a également eu quelques mots pour son « homologue » de la Commission européenne, Kaja Kallas, ex-Première ministre estonienne – aboutissement d’une ascension garantie au sein du Parti de la réforme (REF), fondé par son père Siim Kallas. « Pour ma part, je reste serein. Tant que de telles personnes existent en Europe, nous pouvons espérer que les peuples européens, historiquement civilisés, éduqués et intelligents, sauront juger à leur juste valeur ce type de dirigeants », a lancé le responsable russe à l’encontre de K. Kallas, cette dernière manquant rarement une opportunité de faire part de son anti-russisme primaire et d’une certaine méconnaissance historique. « Et lorsque ces mêmes dirigeants prétendront, à leur tour, diriger l’un des pôles d’un monde multipolaire et polycentrique, je pense qu’ils recevront ce qu’ils méritent », a-t-il ajouté. Il a également estimé que par « leurs interventions et déclarations publiques », des dirigeants français, britanniques, allemands – ou encore d’une Commission européenne qui « outrepasse ses pouvoirs » – « se sont eux-mêmes placés dans des positions dont il leur est désormais impossible de sortir sans perdre totalement la face ».

Le ministre russe a également évoqué les nombreux « désaccords » entre Russes et Américains, soulignant toutefois que ceux-ci « dialoguent ». Et d’évoquer les sanctions qui « n’ont pas été levées depuis l’ère Biden ». Concernant les pourparlers autour de l’Ukraine, que des alliés européens de Kiev se sont évertués à faire dérailler à plusieurs reprises, S. Lavrov a souligné que si une reprise des négociations était perçue d’un bon œil par la partie russe, celle-ci n’était pas pour autant « une priorité absolue dans [ses] affaires ». « Nous n’avons imposé ces négociations à personne », a-t-il insisté.

Quelques jours plutôt, Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe a rappelé à la Finlande et aux Pays baltes le droit de la Russie à la légitime défense à la suite de frappes de drones ukrainiens « via » ces États européens. Bruxelles a, de son côté, affirmé qu’il n’y aurait « aucune preuve » de telles manœuvres à travers l’espace aérien de ses États membres.

« Les frappes des drones ukrainiens contre la Russie via la Finlande et les pays baltes se sont multipliées ces derniers temps », a accusé le 16 avril S. Choïgou, dans un communiqué de presse. « Ces attaques causent d’importants dommages aux civils et à leurs infrastructures », a souligné l’ancien ministre de la Défense. « Cela peut se produire dans deux cas », a-t-il estimé, avant de poursuivre : « soit les systèmes de défense antiaérienne sont extrêmement inefficaces, comme ce fut déjà le cas lors des conflits au Moyen-Orient, soit les États en question mettent délibérément leur espace aérien à disposition, s’impliquant ainsi directement dans l’agression contre la Russie ».

« Dans ce dernier cas, conformément au droit international, s’applique le 51e article de la Charte de l’ONU sur le droit naturel de l’État de légitime défense, s’il est l’objet d’une agression armée », a-t-il ajouté et conclu.

En réponse à cette mise en garde, Anitta Hipper, porte-parole de la Commission européenne, a déclaré lors d’un point presse n’avoir « aucune preuve » de frappes de drones ukrainiens menées en Russie au travers de l’espace aérien des États membres de l’UE, notamment les pays baltes et la Finlande.

Dans une interview accordée à Rossiïskaïa Gazeta, Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe et prédécesseur de S.Choigou au poste de secrétaire du Conseil de sécurité russe, avait estimé que des « États voisins » étaient « complices » de frappes de drones ukrainiens menées contre des infrastructures russes le long de la mer Baltique, soulignant les « plus de 1 400 kilomètres » entre la frontière nord de l’Ukraine et la région de Leningrad.

Le 5 avril, un oléoduc près du port russe de Primorsk avait été endommagé après une attaque de drones ukrainiens. « La mise à disposition de l’espace aérien par les États baltes et la Finlande pour les drones d’attaque signifie la participation directe des États membres de l’OTAN aux attaques contre le territoire et les infrastructures russes, avec toutes les implications et conséquences que cela comporte », avait fustigé cet ancien patron du FSB.