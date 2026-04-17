Toyota Maroc passe au 100 % électrique : Le bZ4X, nouveau fer de lance de la mobilité durable

Pour son entrée dans l’ère du zéro émission, Toyota n’a pas recyclé une plateforme thermique. Le bZ4X repose sur l’architecture eTNGA, conçue exclusivement pour l’électrique. Résultat : une rigidité structurelle accrue et un centre de gravité très bas.

L’empattement de 2 850 mm — dépassant de 160 mm celui du RAV4 — offre une habitabilité record pour la catégorie. Sur le plan de la sécurité passive, la batterie est protégée par une structure en aluminium extrudé, un choix technique pertinent pour la diversité du réseau routier marocain.

La version introduite au Maroc, la Long Range Traction (4X2), semble avoir été calibrée pour répondre aux besoins de polyvalence des conducteurs locaux :

Puissance : 224 ch (165 kW) pour un couple instantané de 269 Nm.

224 ch (165 kW) pour un couple instantané de 269 Nm. Autonomie : Jusqu’à 525 km (WLTP) , ce qui permet d’envisager sereinement des trajets interurbains (Casablanca-Marrakech ou Rabat-Tanger) sans recharge intermédiaire.

Jusqu’à , ce qui permet d’envisager sereinement des trajets interurbains (Casablanca-Marrakech ou Rabat-Tanger) sans recharge intermédiaire. Recharge éclair : Équipé d’un chargeur embarqué performant, le bZ4X accepte jusqu’à 150 kW en courant continu (DC), permettant de récupérer 80 % de la charge en seulement 28 minutes sur les bornes rapides du réseau autoroutier.

Toyota Maroc a donc fait le choix d’une version unique suréquipée, évitant la multiplication des finitions pour se concentrer sur l’expérience premium. À 529 900 dirhams, le bZ4X propose de série des équipements souvent optionnels chez la concurrence européenne : toit panoramique, système audio JBL à 9 haut-parleurs, jantes 20 pouces et une armada d’aides à la conduite regroupées dans le Toyota Safety Sense 3.0.

Et enfin, pourquoi c’est un « Game Changer » pour Toyota Maroc ?