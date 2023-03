Une défaite de plus pour l’Ukraine : Bakhmout sur le point de tomber…

La bataille pour cette ville industrielle d’une superficie de 46,6 km2 située au nord de Donetsk dure depuis l’été. Ces dernières semaines, les forces russes ont progressé au nord et au sud de Bakhmout, coupant trois des quatre routes d’approvisionnement ukrainiennes et rendant la position des défenseurs de plus en plus précaire. « Les unités de Wagner ont pratiquement encerclé Bakhmout, il ne reste plus qu’une seule route » pour en sortir, a souligné Evguéni Prigojine, patron de Wagner, dans une vidéo publiée sur Telegram par son service de presse.

Une vidéo postée jeudi, sur Telegram, a filmé les « Musiciens », pseudonyme accordé aux combattants de Wagner, en train de chanter sur le toit d’un bâtiment détruit.. Elle aurait été enregistrée pratiquement dans le centre de la ville de Bakhmout. Reuters a géolocalisé les images à l’est de Bakhmut, à environ 1,2 miles (environ 2 kilomètres) du centre-ville. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante la date à laquelle la vidéo a été filmée. En tenue de combat et s’exprimant alors qu’une forte explosion se fait entendre au loin, E. Prigojine a appelé M. Zelensky — qui avait juré de défendre Bakhmout « aussi longtemps que possible » — à donner l’ordre aux troupes ukrainiennes de se retirer de la ville. « Si avant nous faisions face à une armée ukrainienne professionnelle, qui combattait contre nous, aujourd’hui nous voyons de plus en plus des personnes âgées et des enfants. Ils se battent, mais leur vie à Bakhmout est courte, un jour ou deux », a-t-il lancé. « Donnez-leur une chance de quitter la ville, elle est pratiquement encerclée », a-t-il ajouté.

La vidéo montre ensuite trois personnes, un homme âgé et deux jeunes, demandant face caméra à V. Zelensky de leur permettre de partir. Sachant que la conquête de cette ville par les Russes revêt une importance pour la prise de l’ensemble de l’oblast de Donetsk, où la superficie capturée est encore aux alentours de 56%, selon des études occidentales. Mais force est de constater que dans les médias et agences occidentales, l’importance de la prise de cette ville est sous-estimée.

Les papiers des agences internationales rapportent en boucle des avis d’experts selon lesquels l’importance de cette ville située dans le bassin minier du Donbass est contestée. D’aucuns avancent que la bataille revêt « une dimension symbolique », que sa prise devrait fournir à Poutine un exploit pour « vendre » une victoire aux Russes. D’autres arguent que sa prise est destinée à détourner l’attention des revers subis l’automne dernier, notamment le retrait russe de Kherson le mois de novembre dernier. Ou qu’elle n’entrainerait pas de tournant significatif dans la guerre.

Pourtant, dans un entretien au Figaro début février, le président ukrainien avait estimé que si les Russes prenaient Bakhmout, ils auraient « un avantage » et voudraient « aller plus loin ». En décembre, il s’était rendu à Bakhmout et avait offert au Congrès américain, lors de sa visite à Washington peu après, un drapeau ukrainien venu de cette partie du front. « Le commandement russe veut contrôler toute la région de Donetsk, et Bakhmout est la principale porte d’entrée vers Sloviansk et Kramatorsk », deux villes importantes du Donbass, a détaillé auprès de l’AFP Michael Kofman, directeur des études sur la Russie au CNA, un institut de recherche américain. Elle est aussi située à 100 kilomètres à l’ouest de Lougansk conquise a plus de 80% par les forces russes.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux pro russes montrent toutefois une ville complètement dévastée. Selon l’AFP, le commandement militaire ukrainien avait admis mardi une situation « extrêmement tendue » à Bakhmout face à une tentative de percée russe.

V. Zelensky avait pour sa part constaté le même jour une augmentation de « l’intensité des combats » autour de la ville, qui comptait quelques 70.000 habitants avant la guerre. Il en reste aujourd’hui 4.500, malgré le danger, selon les autorités locales, rapporte l’AFP.

L’état-major ukrainien n’a donné aucune précision sur la situation à Bakhmout vendredi, se contentant de signaler que l’armée avait repoussé 85 attaques russes sur l’ensemble du front ces dernières 24 heures.

Mercredi, Serguiï Tcherevaty, porte-parole du commandement oriental de l’armée ukrainienne, avait démenti auprès de l’AFP qu’un retrait de Bakhmout était en cours. Les soldats ukrainiens récemment interrogés par l’AFP sur place essayaient, pour certains, de rester optimistes. D’autres ont fait état d’un manque d’hommes, de munitions, et de soutien de l’artillerie.

Les médias russes ont de leur côté rapporté que les Forces armées ukrainiennes (FAU) ont détruit le pont de la rivière Bakhmutka qui mène vers le centre de la ville, ce qui illustre d’après eux qu’elles s’attendent à un moment ou à un autre à l’arrivée des forces russes dont elles veulent ralentir l’avancée.