Un autre navire US touché dans le golfe d’Aden : Sanaa rassure les compagnies maritimes…

Le ministère a annoncé dans un communiqué que les opérations navales sont « limitées aux navires appartenant à l’ennemi israélien ou à ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée ».

De son côté, le chef de la délégation de Sanaa, le négociateur Mohammad Abdel Salam, a estimé, dans un message sur X , « qu’un certain nombre de compagnies maritimes ont annoncé suspendre leurs travaux sous prétexte de risques élevés dans le mer Rouge , à la suite des pressions et des intimidations américaines, est une position inexacte et conforme à la propagande américaine » . Il a également souligné que « des centaines de navires traversent quotidiennement le détroit de Bab al-Mandab », réitérant « qu’ il n’y a aucune interdiction sur aucun navire, sauf ceux liés à l’ennemi criminel sioniste, ou ceux qui se dirigent vers ses ports en Palestine occupée ».

Dans ce contexte, les données de suivi des navires de la société LSEG ont montré mardi que « quatre pétroliers utilisés pour transporter des expéditions de gaz naturel liquéfié qatari ont repris leurs activités, après s’être arrêtés pendant plusieurs jours » à la suite des frappes américano-britanniques qui ont ciblé la capitale yéménite, Sanaa et autres gouvernorats yéménites.

L’agence américaine « Bloomberg » a rapporté que les compagnies d’assurance « imposent des restrictions dans leurs polices liées aux risques de guerre, afin de ne pas avoir à couvrir les navires liés aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Israël qui naviguent sur la mer Rouge ». »

« Certaines recherchent des exceptions pour les navires ayant des liaisons vers Washington et Londres lorsqu’ils délivrent une couverture pour des voyages à travers la région », selon Marcus Baker, responsable mondial du transport maritime et maritime chez Marsh, leader mondial de l’assurance et de la gestion des risques.

En outre, il a souligné que « les compagnies d’assurance ajoutent des clauses stipulant que les navires qui souhaitent traverser la mer Rouge ne sont connectés à aucun des États-Unis, du Royaume-Uni ou d’ Israël », ajoutant que « presque tout le monde passe un ordre comme celui-ci et beaucoup incluent le mot propriété ou intérêt ».

Cela survient alors que les forces armées yéménites continuent de cibler les navires israéliens dans la mer Rouge, ainsi que ceux liés à l’entité sioniste ou se dirigeant vers ses ports.

Peu après l’agression américano-britannique contre le Yémen, le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé que « tous les navires et navires de guerre américains et britanniques participant à l’agression contre le pays sont des cibles hostiles ».

Dans le même temps, Sanaa souligne également son souci de la sécurité de la navigation dans la mer Rouge, en mettant en garde les navires contre le passage par la mer Rouge et la mer d’Oman en direction des ports israéliens. Il avertit également les navires avant de les cibler et les attaque s’ils ne respectent pas les avertissements.

Dans ce contexte, Y. Saree a annoncé plus tôt dans la journée que les forces armées avaient ciblé le navire Zogravia, se dirigeant vers les ports israéliens, avec un certain nombre de missiles navals, réalisant un coup direct. Le ciblage a eu lieu après que l’équipage du navire a rejeté les appels d’avertissement, y compris les messages d’avertissement enflammés.

Lundi, le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé qu’un navire américain près d’Aden avait été visé par un certain nombre de missiles navals, confirmant que des tirs directs avaient été réalisés.

Washington menace

Les États-Unis ont annoncé mercredi désigner à nouveau les Houthis comme entité « terroriste ». Toutefois, cette sanction ne deviendra effective que dans 30 jours, soit le 16 février, a indiqué à des journalistes un haut responsable américain s’exprimant sous couvert de l’anonymat pour détailler la mesure destinée à faire « pression » sur le groupe rebelle.

« Malgré nos appels répétés et une diplomatie active, les attaques n’ont pas cessé » , a déploré un autre responsable américain selon qui « ces attaques sont un exemple clair de terrorisme et de violation du droit international et représentent une menace majeure pour le commerce mondial, tout en mettant en péril la livraison d’aide humanitaire » au Yémen.

L’annonce intervient alors que l’US Army a mené mardi des frappes au Yémen visant quatre missiles des rebelles Houthis qui représentaient une « menace imminente » pour les navires marchands et militaires, selon un responsable américain.