Trêve violée au Liban : Un cadre du Hamas tués à Saïda. Nouvelle mise en garde du Hezbollah...

« Le commandant et moujahid des Qassam, Hassan Ahmad Farhat […] est tombé en martyr à l’aube […] à la suite d’un lâche assassinat qui l’a pris pour cible dans son appartement de Saïda […] aux côtés de sa fille martyre, Jenan Hassan Farhat, et de son fils [le] martyr et moujahid des Qassam, Hamza Hassan Farhat », ont indiqué les Brigades al-Qassam du Hamas dans un communiqué.

Suite à l’attaque, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré dans un communiqué que le fait de « cibler la ville de Saïda, ou toute autre région libanaise, constitue une attaque flagrante contre la souveraineté libanaise et une violation claire de la résolution 1701 et de l’accord sur les arrangements de sécurité pour la cessation des hostilités ». Il a souligné la nécessité d’« exercer une pression maximale sur Israël pour le contraindre à cesser ses attaques en cours ciblant diverses zones, en particulier les zones résidentielles, insistant sur la nécessité d’une cessation complète des opérations militaires ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des raids israéliens ont visé les régions de Naqoura dans le secteur occidental et de Nabatiyeh.

Le Hezbollah a condamné jeudi « l’agression barbare et croissante des États-Unis et d’Israël contre la Syrie, le Yémen, Gaza et le Liban, qui représente une extension de la guerre ouverte menée par l’axe du mal américano-sioniste contre les peuples de la région, déstabilisant leurs pays et leur sécurité, violant leur souveraineté et épuisant leurs capacités et leurs forces, afin de les soumettre aux exigences de l’hégémonie et des intérêts de l’entité sioniste, afin de contrôler la région ». ‏ Il a affirmé, dans un communiqué, que « cibler la Syrie, par des raids répétés et des incursions continues sur son territoire, s’inscrit dans le cadre de l’affaiblissement de l’État syrien, l’empêchant de se rétablir, et représente une violation flagrante de sa souveraineté ». ‏ Et ajouté que « la résistance héroïque du peuple honorable de Syrie à l’incursion israélienne, qui a fait des martyrs et des blessés, est la preuve que le choix du peuple syrien était et reste celui de la confrontation et de la résistance à l’occupant, et que l’esprit de résistance est profondément enraciné dans la conscience des Syriens ».

Le Hezbollah a noté que « l’agression barbare américaine continue contre le Yémen et les massacres commis contre son peuple constituent une tentative désespérée de dissuader le peuple yéménite, déterminé et fier, de continuer à soutenir Gaza et la résistance en Palestine, et de le pousser à mettre fin à ses opérations héroïques ».

« Comme c’est le cas en Syrie et au Yémen, l’escalade de l’agression brutale israélienne contre la Palestine et Gaza, la guerre d’extermination en cours et les projets de déplacement, le tout sous l’œil vigilant de la communauté internationale indifférente, révèlent l’incapacité de l’ennemi à briser la volonté de résistance et l’esprit de fermeté et de défi du peuple palestinien », poursuit le communiqué.

Dans ce contexte , « les attaques israéliennes continues contre le Liban et la pression américaine continue se manifestent par la dissimulation de ces crimes et par les émissaires qui veulent nous imposer les conditions israéliennes ».

Le Hezbollah a ajouté que « cette escalade dangereuse place tous les pays et tous les peuples de la région devant des responsabilités historiques, les obligeant à s’unir pour faire face à ces plans dangereux qui menacent tout le monde ». ‏ Il a expliqué que «l’équation est aujourd’hui claire : Soit la confrontation, soit la reddition aux plans de l’ennemi, qui ne visent qu’à faire plier la région, la mettre à genoux et dominer sa population et ses capacités ».‏

Tout en condamnant ces crimes, le Hezbollah a affirmé « sa pleine solidarité avec la Syrie, le Yémen, la Palestine et leurs peuples », appelant tous les peuples libres du monde à « élever la voix face à cette agression injuste et à faire pression sur la communauté internationale pour qu’elle mette fin à ces attaques répétées, à la lumière de la complicité américaine flagrante qui menace la paix et la stabilité régionales et ouvre la porte à une nouvelle escalade et à des guerres agressives dans la région, au milieu d’un silence international suspect ».