L’armée sioniste tue impunément les Gazaouis : Plus de 1000 martyrs et 3.000 blessés depuis le 18 mars !

« Au cours des dernières heures, les [forces israéliennes] ont commencé à mener des activités terrestres dans la région de Choujaïya [quartier est de Gaza-ville], afin d’étendre la zone de sécurité », indique un communiqué militaire israélien en référence à la zone tampon que l’armée d’occupation a établie à l’intérieur de la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël et l’Egypte. Les soldats « autorisent l’évacuation des civils de la zone de combat par des voies organisées pour leur sécurité », assure l’arme sans autre précision.

Après deux mois de trêve, Israël a repris le 18 mars son offensive à Gaza, refusant de passer à la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange des prisonniers, conclu fin janvier.

« Nous morcelons la bande de Gaza et nous augmentons la pression pas à pas, afin qu’ils nous rendent nos otages », a déclaré le Premier ministre israélien mercredi.

La veille jeudi, des frappes meurtrières israéliennes sur l’enclave ont fait plus de 112 martyrs dont plus de 35 sur l’école Dar al-Arqam qui héberge des déplacés à Gaza-ville. Dans la nuit, 25 personnes ont succombé dans une frappe sur une maison dans le quartier al-Manara dans la ville de Khan Younes au sud et un couple a été tué dans le bombardement au nord de Rafah. L’aviation israélienne a aussi bombardé dans la nuit la station de dessalement de l’eau à l’est de la Gaza-ville.

Un récent bilan du ministère de la Santé de Gaza a rendu compte de 85 martyrs et 287 blessés dans l’offensive israélienne durant les dernières 24 heures. L’offensive génocidaire israélienne contre la bande de Gaza s’est hystériquement intensifiée jeudi. Plus de 112 martyrs ont été recensés depuis l’aube, selon le ministère de la Santé à Gaza. Dont 71 dans la ville de Gaza, où un raid aérien a frappé l’école Dar al-Arqam qui héberge des déplacés dans le quartier al-Touffah à l’est. Il est question de 31 martyrs, des enfants et des femmes dans leur écrasante majorité. Les images des victimes montrent des corps brûlés, déchiquetés, meurtris. D’autres écoles ont aussi été visées dont celle de Fahed al-Sabbah également dans le quartier al-Touffah. En outre, 229 centres d’hébergement ont été bombardés depuis le début de la guerre, a rappelé le bureau médiatique du gouvernement à Gaza. Au moins 15 martyrs ont succombé dans le bombardement d’un carré résidentiel dans le quartier Chouja’iyeh à l’est de la ville.

A Khan Younes au sud de l’enclave, le tentes de déplacés à al-Mawaci ont été bombardées ainsi qu’une mosquée au sud de la ville. Il est question d’au moins 10 martyrs. Dans la soirée, l’armée d’occupation a diffusé un nouvel avertissement d’évacuation aux habitants de la vieille ville de Gaza, d’al-Sabra, de Tal al-Hawa et d’al-Zeytoun al-Gharbi. Elle avait ordonné l’évacuation des habitants des camps de Jabalia, de 9 quartiers de sa ville et de Beit Hanoun.

Selon le ministère de la Santé, 1.163 personnes ont été tuées et plus de 3.000 ont été blessées dans l’enclave depuis la rupture de la trêve le 18 mars par Israël qui a refusé de passer à la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange des prisonniers, conclu fin janvier.

Depuis, il a stoppé l’acheminement de l’aide via le passage de Rafah. Les boulangeries ont stoppé leur activité et la famine menace de nouveau.