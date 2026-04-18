Elections législatives : Le soutien aux jeunes et aux femmes acté

Présenté par le ministre de l’Intérieur, ce texte vise à définir les conditions et modalités de versement du soutien financier public aux listes de candidature présentées lors des élections générales de la Chambre des représentants par des candidats âgés de 35 ans au plus, dans les circonscriptions électorales locales ou régionales, qu’ils soient indépendants ou affiliés à des partis politiques, a indiqué Mustapha Baitas, ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

A rappeler que la commission centrale du Fonds d’appui pour la promotion de la représentativité des femmes a approuvé, jeudi, dans le cadre de l’appel à projets n°11, un total de 107 projets. 3 sont présentés par des partis politiques, un par une organisation parallèle, tandis que le reste émane d’associations de la société civile.

Ces projets ont été validés lors d’une réunion à Rabat, consacrée aux résultats de cet appel à projets. Un communiqué du ministère de l’Intérieur précise que l’enveloppe financière globale allouée à ces projets s’élève à 19,21 MDH, dont une contribution du Fonds à hauteur de 13,42 millions.