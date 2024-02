Tibu Africa : Coup d’envoi de la semaine de l’emploi des jeunes par le sport.

Destiné aux étudiants des écoles de la 2nde chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du sport, aux jeunes des écoles d’inclusion par le sport, aux fédérations sportives, aux OSCs et aux futurs éducateurs sportifs, la semaine de l’emploi des jeunes par le sport qui se tient du 5 au 10 février 2024 à Casablanca est un rendez-vous majeur pour les jeunes en recherche d’une première expérience professionnelle dans les métiers du sport.

Pour Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’ONG, « cette semaine de l’emploi s’inscrit dans le dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes qu’adopte l’organisation Tibu Africa afin de positionner le sport comme vecteur d’accès à un travail décent et à une insertion de qualité. Elle réserve aux jeunes un programme riche et diversifié alliant des ateliers de renforcements de compétences avec des experts de renom, des conférences inspirantes en liaison avec les métiers du sport et un Forum de l’emploi avec la présence des sociétés sportives pour ouvrir de nouvelles voies et opportunités pour les jeunes. » Aussi, il s’agit d’une occasion pour mettre en lumière les initiatives existantes en lien avec le sport ayant eu un fort impact sur l’employabilité des jeunes en situation de NEET ainsi que dévoiler la première plateforme digitale au Maroc axée sur la mise en relation des coachs, experts et éducateurs dans le sport avec des clients et employeurs potentiels. Au cours de cette semaine, plus de 10 activités seront organisées : Panels, tables rondes, Master classes, Focus groups, foires d’entreprises sportives et activités sportives, etc, réunissant plus de 500 jeunes, futurs acteurs de changement positif par le sport.

Organisée en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, la semaine de l’emploi des jeunes par le sport ouvre de nouvelles perspectives de coopération et d’actions pour toutes les parties prenantes ; jeunes en recherche d’emploi, entreprises et organisations actives dans le sport afin d’acheminer l’usage du sport à des fins de développement durable et humain, d’insertion socioéconomique et de la prospérité. Elle se démarque également par la conclusion de partenariats et d’accords d’engagements avec des acteurs majeurs tels que des entreprises sportives, des clubs, des fédérations et des institutions de formation renommées.

Tibu Africa ambitionne ainsi de montrer l’exemple en orchestrant une mobilisation puissante axée principalement sur l’insertion des jeunes et la création de voies vers un emploi décent. La 4ème édition de la semaine de l’emploi des jeunes par le sport est soutenue par Casablanca Events & Animation, l’Agence onusienne « HCR Maroc », la Fondation CDG, la Fondation Ennajah, la Fondation Lacoste, la Foncation C’est Vous l’Avenir, Capgemini Engenering Morocco, La Vache Qui rit, Les Eaux Minérales d’Oulmès ainsi que plusieurs partenaires médias.