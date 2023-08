Tension russo-atlantique : La Russie mène l’offensive en Ukraine

« Le 11 août vers 11h du matin (8h TU), l’armée russe a tiré des missiles en direction d’infrastructures de la région d’Ivano-Frankivsk », a indiqué le bureau du procureur général sur Telegram. Selon la même source, un des missiles est tombé sur une maison dans laquelle se trouvait une famille avec trois enfants. « Un garçon de huit ans est mort à cause du bombardement », a conclu le parquet, qui indique que les sauveteurs cherchent à déterminer s’il y a d’autres victimes. Selon Svitlana Onychtchouk, cheffe de l’administration régionale, l’enfant avait été transporté à l’hôpital dans un état critique.

L’armée de l’air ukrainienne a, de son côté, indiqué que la Russie avait lancé quatre missiles hypersoniques Kinjal, réputés très difficiles à abattre du fait de leur vitesse, en direction de l’aérodrome de Kolomiya, assurant en avoir intercepté un seul. « Les autres ont frappé près de l’aérodrome, des infrastructures civiles ont été touchées et un missile a atteint une zone résidentielle », où l’enfant a été tué, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Telegram. Selon la même source, les missiles Kinjal ont été lancés depuis Toula et Lipetsk, deux villes situées respectivement à 180 et 460 km au sud de Moscou. L’ouest de l’Ukraine est rarement visé par les bombardements russes que le reste du pays, le front s’étendant sur environ un millier de kilomètres dans le nord-est, l’est et le sud du pays.

Du côté de la Défense russe, on assure vendredi qu’un point de déploiement de mercenaires étrangers a été frappé ces dernières 24h près de Zaporojié, selon un nouveau bilan de l’opération spéciale. La Défense russe fait également état d’une avancée dans la région de Kharkov.

Les forces russes ont réussi à avancer sur une partie du front près des localités d’Olchana et de Perchotravnévoïé dans la région de Kharkov. Les troupes ukrainiennes ont attaqué à 17 reprises en ces dernières 24 heures ; elles ont chaque fois été repoussées. Sur les différents axes du front, les pertes humaines de Kiev s’élèvent à près de 575 soldats.

Une base de mercenaires étrangers a été détruite dans la région de Zaporojié, quatre dépôts de munitions ont été atteints par des frappes en république de Donetsk (RPD) et dans les régions de Kharkov et Zaporojié, selon la même source. Les militaires russes ont intercepté deux projectiles de HIMARS et détruit 16 drones.

Sur l’axe de Koupiansk, les unités d’assaut du groupement Ouest, soutenus par l’aviation et l’artillerie, ont continué leur avancée sur une large partie du front dans les districts d’Olchana et de Perchotravnévoïé de la région de Kharkov. Quatre attaques et contre-attaques des 32e, 41e, 44e, et 67e brigades mécanisées de l’armée de Kiev ont été repoussées en république populaire de Lougansk (RPL) et dans la région de Kharkov. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à plus de 165 militaires. Deux blindés, deux pick-up, un canon automoteur polonais Krab et deux radars de contre-batterie US AN/TPQ-50 ont été détruits.

Du côté de Donetsk, les troupes russes du groupement Sud ont déjoué cinq attaques de plusieurs unités d’assaut, blindées, d’infanterie motorisée et aéroportées ukrainiennes dans cinq districts de la RPD. Kiev a perdu plus de 180 militaires, sept blindés, deux pick-up, un véhicule de combat, un système anti-aérien mobile à courte portée Strela-10, deux obusiers D-20 et un canon automoteur US M109 Paladin.

Dans l’axe de Donetsk-Sud, une tentative de reconnaissance par le feu a été mise en échec par les troupes russes du groupement Est près du village de Staromaïorskoïé en RPD. Trois attaques ont été également déjouées près des localités d’Ourojaïnoïé et de Nikolskoïé en RPD. Trente-cinq militaires ukrainiens ont été tués, deux blindés, deux automobiles et un obusier D-20 ont été détruits.

Du côté de Zaporojié, trois attaques de la 21e brigade aéromobile ukrainienne ont été mises en échec près des localités d’Ouspenovka et de Rabotino. Kiev a perdu environ 60 hommes, trois automobiles et un obusier D-30.

Au niveau de Krasny Liman, deux tentatives d’attaque ont été déjouées dans les districts de Novoïégorovka et de Kremennaïa, en RPL. L’Ukraine a perdu près de 115 soldats. Trois blindés et un obusier D-20 ont été anéantis.

Enfin, sur l’axe de Kherson, 20 militaires ont été tués, deux automobiles, un système d’artillerie américain M777, un obusier D-20 et un canon automoteur Gvozdika ont été éliminés.

En Ukraine, Volodymyr Zelensky est intervenu pour nettoyer les écuries d’Augia. « Enrichissement illégal, légalisation de fonds obtenus illégalement, profits illicites, transport illégal de l’autre côté de la frontière de conscrits. Notre solution : nous limogeons tous les commissaires militaires », a annoncé le chef de l’Etat sur Telegram après une enquête anti-corruption.

Le président ukrainien a indiqué que 112 enquêtes criminelles avaient été déclenchées après une inspection menée notamment par les organes anti-corruption ukrainiens, les services de sécurité (SBU) et le parquet. « Il y a des abus dans diverses régions. Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev », a-t-il dénoncé, demandant à Valery Zaloujny, commandant en chef, de remplacer les responsables limogés par des vétérans de la guerre déclenchée par la Russie. « Le système doit être piloté par des gens qui savent qu’en temps de guerre, le cynisme et la corruption sont de la trahison », a-t-il ajouté. Selon lui, le recrutement militaire doit être organisé par « des soldats qui sont passés par le front ou qui ne peuvent plus être dans les tranchées, parce qu’ils ont perdu leur santé ou un membre ». Il a promis de punir les responsables coupables de corruption et appelé les autres à « aller au front » s’ils veulent « garder leurs galons et prouver leur dignité ».