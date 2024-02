Tension politique au Sénégal : Le report de la présidentielle met le feu aux poudres

La place de la Nation où était annoncé le rassemblement est bouclée. Barrières, pick-ups et blindés… Un important dispositif policier est déployé, donc impossible d’approcher de la place. Et c’est aux abords que des heurts ont éclatés dans les rues adjacentes, notamment dans les quartiers de Colobane et de Médina. Aux tirs de gaz lacrymogène des forces de l’ordre les jeunes ont riposté par des jets de pierres. Des pneus ont également été incendiés.

Affirmant leur colère et leur détermination, les jeunes qui réclament le droit à manifester pour protester contre le report de la présidentielle, multiplient les foyers de manifestation. « Macky Sall nous a trahis, Macky Sall nous a menti », disait l’un d’eux avec un masque sur les yeux et le drapeau aux couleurs du Sénégal, vert, jaune, rouge sur le dos. « Macky Sall, dictateur », lançait un autre. Certains disent aussi regretter l’absence de leaders de l’opposition sur le terrain.

Cet appel à la manifestation semble spontané. Il a largement circulé sur les réseaux sociaux, mais il n’a pas été formellement lancé par un parti ou une organisation.

Aux abords de la place de la Nation les rues étaient bloquées et de nombreux commerces ont baissé le rideau. Le jour même, 14 candidats à l’élection qui était prévue le 25 février devaient déposer un recours devant la Cour suprême pour demander l’annulation du décret du président Macky Sall sur le report de l’élection. « Un décret illégal », selon eux.

Une quarantaine d’organisations, regroupées au sein du collectif Aar Sunu Election, cherchent à changer la donne pacifiquement. Cette plateforme qui comprend des mouvements de la société civile, des organisations religieuses et des syndicats, a annoncé la veille une série d’actions, notamment des débrayages dans les écoles , vendredi, et une manifestation mardi prochain. Pour Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D et l’un des représentants du collectif Aar Sunu Election, il n’est pas question de baisser les bras face au coup de force du chef de l’Etat. Il affirme son opposition au coup d’état constitutionnel en cours.