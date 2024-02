Surfant sur la sympathie pour la cause palestinienne en Europe : B. Ghali ose le parallèle à Dublin…

Le chef du Polisario effectue une visite en Irlande. Brahim Ghali et les membres de la délégation qu’il conduit ont eu mercredi des réunions avec des parlementaires irlandais et de représentants de formations politiques, de syndicats et de la société civile ainsi que du mouvement de solidarité avec le Polisario, indique l’agence de presse du Front.