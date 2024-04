Stress hydrique : Amélioration du taux de remplissage des barrages nationaux

Selon la dernière note de conjoncture de la DEPF, le taux de remplissage des principaux barrages nationaux a atteint 32,8%, après 33,8% au 17 avril 2023, cumulant ainsi des réserves hydriques qui dépassent les 5,3 milliards mètres cubes, après avoir atteint 5,4 milliards un an auparavant.

Sur un total de 62 barrages, les réserves de 25 barrages, qui concentrent 73,7% du total des réserves des principaux barrages nationaux, se sont améliorées. Certains barrages ont atteint 100% de taux de remplissage, parmi lesquels figurent trois barrages relevant des régions de Tanger – Tétouan – Al Hoceima et de l’Oriental.

Par région, les taux de remplissage des barrages de la région de Tanger-Tetouan-Al Hoceima et de Rabat-Salé-Kenitra se sont sensiblement améliorés, passant respectivement de 58% et 50,3% à 63,9% et 52,3%.