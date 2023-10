Stratégie israélienne contre le Hamas : En un temps trois mouvements, assure Y. Galant

Y. Galant a indiqué, devant les membres de la commission parlementaire israélienne des affaires étrangères et de la sécurité au siège du ministère de la Défense à Tel Aviv, qu’ »il s’agit d’une campagne organisée en trois phases ».

« Nous sommes dans la première phase, au cours de laquelle une campagne militaire se déroule avec des frappes aériennes et plus tard avec une manœuvre (au sol) dans le but de détruire les agents et d’endommager les infrastructures, afin de vaincre et de détruire le Hamas », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que lors de » deuxième phase, nous continuerons les combats, mais avec une intensité moindre, à mesure que les forces s’efforceront d’éliminer les poches de résistance ».

« La troisième étape sera la création d’un nouveau régime de sécurité dans la bande de Gaza, le retrait de la responsabilité d’Israël dans la vie quotidienne dans la bande de Gaza et la création d’une nouvelle réalité sécuritaire pour les citoyens d’Israël et des résidents de la zone entourant Gaza », a expliqué le chef de la défense israélienne.

« Nous sommes en guerre. Nous n’avons pas le choix. Le 7 octobre est le jour où le processus d’élimination du Hamas a commencé », a-t-il insisté.

La radio israélienne a rapporté que « Gallant a présenté les objectifs de la campagne, notamment l’élimination du Hamas et la destruction de ses capacités militaires et gouvernementales, la levée complète de la responsabilité d’Israël sur la bande de Gaza et l’établissement d’un nouveau système sécuritaire ».

Israël prétend « n’assumer aucune responsabilité dans la vie des Palestiniens à Gaza », mais en vertu du droit international, il est responsable tant qu’il assiège la bande de Gaza et contrôle ce qui y entre et en sort, induisant un débat permanent entre Israël, les Palestiniens et la communauté internationale concernant cette phrase depuis 2005, sans parvenir à une solution.

Depuis environ deux semaines, Israël continue de mener des frappes intensives contre Gaza, tuant et blessant des milliers de civils palestiniens, et les privant aussi des approvisionnements en eau, en électricité, en nourriture et en médicaments. Cela a suscité des avertissements locaux et internationaux quant à une catastrophe humanitaire, parallèlement aux intenses campagnes d’incursions israéliennes et des arrestations dans les villes et villages de Cisjordanie occupée.