Soutien à la cause palestinienne : Lorsque le Bild s’attaque de front à N. Mazraoui

Sous le titre incendiaire « Des soutiens du terrorisme sur le terrain ? Insupportable », l’édition du lundi 16 octobre du Bild a mis le feu aux poudres en accusant le joueur marocain N. Mazraoui d’avoir apporté un « soutien au terrorisme » parce qu’il a exprimé son soutien au peuple palestinien. Le journal pousse le bouchon plus loin en suggérant que le Bayern Munich, club où évolue le Lion de l’Atlas, devrait prendre des mesures disciplinaires à son encontre s’il ne se distancie pas de ces déclarations.

N. Mazraoui a réagi pour remettre les choses à l’endroit.« Tout d’abord, je voudrais dire qu’il est vraiment décevant que je doive expliquer ce que je défends. Il y a une situation où des milliers d’innocents sont assassinés. Ma position est que je travaillerai pour la paix et la justice dans ce monde. Cela signifie que je serai toujours contre toutes sortes de terrorisme, de haine et de violence. Et c’est quelque chose que je soutiendrai toujours », a-t-il dit. « Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent le contraire de moi et pourquoi je suis associé à des groupes haineux. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de ce que je pense ou de ce que vous pensez, des innocents sont tués chaque jour par ce terrible conflit qui est devenu incontrôlable. Nous devons tous être contre et nous prononcer contre. C’est juste inhumain », a-t-il ajouté.

Pour le moment, le Bayern Munich n’a pas encore réagi officiellement. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont massivement apporté leur soutien à l’international marocain, tout en critiquant vivement ce qu’ils perçoivent comme une entrave à la liberté d’expression. Nombre d’entre eux expriment leur surprise face au fait que le simple soutien à des civils innocents puisse être qualifié de « terrorisme ».

Noussair Mazraoui n’est d’ailleurs pas le seul à avoir été confronté à des entraves concernant ses publications. Hakim Ziyech a également partagé une publication sur sa story Instagram, mettant en lumière le fait que « Les joueurs de l’équipe nationale marocaine, Aboukhlal, Ziyech, Mazraoui et Sabiri, ont tous publié des stories en soutien à la Palestine, mais vous ne pouvez les voir que si vous consultez leurs profils. Ils tentent de nous faire taire, c’est littéralement nous contre le monde ». Au-delà de la frustration liée à la non-visibilité de leurs publications auprès du grand public, les joueurs de la sélection marocaine ont également fait face à la suppression répétée de leurs partages exprimant leur solidarité envers le peuple palestinien sur les réseaux sociaux.