Solidarité avec la Palestine dans plusieurs villes : Des meetings contre la normalisation avec Tel-Aviv

De Casablanca, à Oujda, en passant par Meknès, Tanger, Larache, Khemisset, Agadir et Khouribga, les manifestants ont témoigné, une fois de plus, de leur solidarité avec les Palestiniens et exprimé sans ambages leur condamnation de la normalisation des relations du Maroc avec le régime sioniste.

A Rabat, les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du parlement où ils ont scandé des slogans condamnant la normalisation et ont exigé l’annulation de l’accord. Ils ont également brandi des drapeaux palestiniens et porté des pancartes sur lesquelles ils reprennent des slogans fort significatifs du type « La normalisation est une trahison » et « La lutte se poursuivra jusqu’à la révocation de l’accord de normalisation ». Les manifestants ont également brûlé le drapeau israélien devant le parlement.

Al-Tayyeb Modad, coordinateur dudit Front a rappelé à cette occasion que les manifestations nationales transmettent un message des plus clairs à qui de droit qui rappelle que la nation entière est fermement opposée à la normalisation avec l’entité sioniste.

Le 10 décembre 2020, rappelle-t-on, Rabat et Tel-Aviv ont annoncé la reprise des relations diplomatiques, après une période de rupture remontant à 2000. Le 22 du même mois, le gouvernement marocain a signé une « déclaration conjointe » avec Israël et les États-Unis, lors de la première visite d’une délégation officielle américano-israélienne dans la capitale, Rabat. Une ouverture diplomatique que la majorité de la population, comme des partis politiques, rejettent et vouent aux gémonies.