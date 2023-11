Sinistrés du séisme : L’aide se poursuit, mais…

La gestion de l’impact du séisme qui a secoué le pays sur les millions de nos concitoyens laisse à désirer. D’abord, il y a la lenteur qui marque la distribution des aides mensuelles, nombre de bénéficiaires n’ont toujours pas bénéficié de la première tranche alors que la deuxième vient d’être lancée. Ensuite parce que les sinistrés, en majorité, sont abandonnés à leur triste sort, quand bien même les tentes ont été distribuées à une majorité d’entre eux. Et last but not least, les travaux de requalification des zones sinistrées traine alors que les conditions climatiques vont rendre l’entreprise plus compliquée. L’Exécutif a choisi de communiquer sur ce qu’il fait. Sans commentaires, en voici la teneur.