Séisme et reconstruction : La Hollande tend la main au Maroc

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, L. Shreinemacher a affirmé que sa visite dans le pays s’inscrivait dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. « Notre visite au Maroc traduit l’excellence de nos relations d’amitié et de coopération », a-t-elle dit, soulignant que les deux pays entretiennent de bons rapports économiques et s’attèlent à bâtir de nouveaux fondements pour leur partenariat futur.

Après avoir exprimé les condoléances de son pays à la suite du séisme qui a frappé le Maroc, le 8 septembre dernier, la responsable a affirmé conduire, lors de cette visite, une délégation d’hommes d’affaires néerlandais spécialisés dans la gestion de l’eau et l’agriculture, dans le but d’aider à la reconstruction des régions touchées par le tremblement de terre.

Tout en rappelant la présence dans les Pays-Bas d’une forte communauté marocaine au nombre de 400 000, la ministre a fait part de l’engagement de son pays à contribuer aux efforts déployés par le Maroc pour la reconstruction et la réhabilitation des zones affectées par le séisme.