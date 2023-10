Qualifiant le Hezbollah de « très intelligent » D. Trump essuie une salve de critiques à Washington

« Vous savez, le Hezbollah est très intelligent, ils sont tous très intelligents », a déclaré l’ancien président, candidat à la présidentielle de 2024, lors d’un meeting électoral mercredi soir en Floride. D. Trump a déclaré avoir lu les déclarations de « tous les responsables de la sécurité de Biden » qui s’inquiétaient d’une éventuelle attaque du Hezbollah contre Israël depuis le nord. Il a poursuivi en disant que Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, qu’il a qualifié d’« idiot », semblait transpirer face à ce scénario, déclarant : « J’espère que le Hezbollah ne nous attaquera pas depuis le nord, pour ensuite qu’une attaque du Hezbollah ait lieu dans cette même direction».

J. Biden a vivement critiqué les propos de D. Trump à qui il pourrait être opposé lors de la présidentielle de 2024, estimant qu’il « n’était jamais opportun de faire l’éloge des ‘terroristes’ qui cherchent à détruire » l’entité sioniste. « Il est honteux qu’une telle personne, un ancien président des Etats-Unis, contribue à la propagande », a renchéri Shlomo Karhi, ministre israélien des Communications estimant que D. Trump n’était « évidemment » pas digne de confiance.

« Il n’y avait pas de meilleur ami ou d’allié pour Israël que le président Donald Trump », s’est défendu ce dernier jeudi soir dans un communiqué de campagne. « La faiblesse et l’incompétence de Joe-la-Crapule a renforcé et encouragé nos ennemis à travers le monde, et maintenant, tellement de vies ont été inutilement perdues », a-t-il poursuivi, renouvelant ses attaques contre son successeur démocrate.

« Il est aberrant que quelqu’un, et encore plus un candidat à la présidentielle (…) fasse l’éloge de ‘terroristes’ du Hezbollah en les qualifiant de +très intelligents+ », a pour sa part estimé Ron DeSantis, candidat aux primaires républicaines face à D. Trump.