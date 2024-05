Prévention de la pollution industrielle : Un plan à 19 milliards de Dh

La responsable a précisé que le financement du programme, en cours d’approbation par les départements concernés, sera mobilisé grâce aux partenariats internationaux ainsi qu’à la contribution des partenaires publics et privés. Comme elle a fait état de la signature d’une convention pour réaliser des projets de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du secteur oléicole, pour un montant total de 185 MDH. Le département du Développement durable contribue à hauteur de 60 MDH, avec pour but de trouver des solutions durables au problème des margines issues de l’extraction de l’huile d’olive.

Quant aux mécanismes financiers dédiés à la dépollution industrielle, L. Benali a indiqué que le ministère a soutenu le financement de 125 projets visant à lutter contre la pollution industrielle sous ses formes liquide, gazeuse et solide, à travers différentes régions du pays. Ce soutien représente une enveloppe totale d’environ 1 milliard de Dh, dont près de 338 MDH sous forme de dons.

De plus, elle a assuré que son ministère a soutenu les entreprises industrielles en leur fournissant une aide financière par le biais du Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) et du Mécanisme Volontaire de Dépollution Industrielle (MVDIH) pour les rejets liquides. Ces deux mécanismes ont été établis en collaboration avec des partenaires internationaux afin de promouvoir l’amélioration environnementale des entreprises, en offrant des subventions pouvant atteindre jusqu’à 40% du coût total pour financer les équipements de traitement ou de réduction des déchets liquides, solides ou gazeux.

Sur le plan juridique et préventif, plusieurs lois existent visant à protéger et valoriser les ressources naturelles contre différentes formes de pollution. La ministre a notamment évoqué la loi-cadre 99.12, constituant la Charte nationale pour l’environnement et le développement durable.