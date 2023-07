Pression sioniste en Cisjordanie occupée : Les expéditions punitives mortelles se suivent…

L’infiltration en douce des forces sionistes dans la vieille ville de Naplouse, vendredi matin, n’aura pas berné longtemps. Leur présence autour d’une maison suspectée est rapidement détectée par des combattants palestiniens qui ont ouvert le feu.

L’armée d’occupation envoie des renforts. Les habitants de Naplouse filment et diffusent l’entrée dans leur ville d’une colonne de blindés. Naplouse est bouclée. Le Croissant-Rouge palestinien rapporte la mort de deux jeunes hommes, tués lors de cette incursion.

La veille, un soldat israélien a perdu la vie dans cette région de Naplouse. Selon un communiqué de l’armée, « des forces de sécurité ont identifié un véhicule suspect, et ont voulu procéder à une vérification […] Durant l’inspection, un assaillant ouvre le feu ». Il parvient à prendre la fuite. Rattrapé par les militaires, il est abattu à son tour.

Cette opération est revendiquée par les Brigades Al-Qassam. Cette branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, explique qu’ « il s’agit d’une réponse immédiate aux agressions de l’occupation, contre le peuple palestinien ». Plus tôt cette semaine, l’armée d’occupation a mené un raid d’une violence inouïe à Jénine. Au cours de ce raid, elle a dévoilé l’utilisation pour la première fois de 6 drones suicides à Jénine. Selon le site hébreu Ynet, ces avions sont de type MAOZ et appartiennent aux forces terrestres de l’armée sioniste. Ils sont fabriqués par la société des industries militaires Raphael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) et contiennent une petite quantité d’explosifs.

Le site rapporte que ces appareils ont été utilisés pour détruire, depuis une longue distance, des points d’observation et de contrôle, des laboratoires avec des dizaines d’engins piégés à l’intérieur. Selon Ynet, ces drones mini-kamikazes ont réussi à détruire les cibles de loin, minimisant ainsi les risques pour les troupes et pourrait être utilisés dans l’avenir pour des assassinats ciblés.

Les drones FireFly planent silencieusement dans les ruelles ou à l’intérieur des bâtiments. Ils peuvent être actionnés de manière autonome et exploser de manière précise et mortelle sur la cible sans mettre en danger les soldats, explique le site.