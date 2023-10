Pour des raisons de sécurité : Israël évacue son personnel de Rabat et du Caire

Yediot Ahornot a rapporté dans son édition de mercredi que Tel-Aviv avait pris cette mesure provisoire, alors que les manifestations en soutien à la Palestine se multiplient dans la région. Mardi soir, à la suite du bombardement de l’hôpital baptiste Al Maamadani, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du Maroc pour dénoncer l’attaque israélienne et exiger la dénonciation des accords de normalisation.

Par ailleurs, la diplomatie israélienne a donné l’alerte à l’ensemble de ses représentations à travers le monde, de manière à renforcer les mesures de sécurité autour des locaux, ou encore d’envisager un transfert du personnel vers des zones considérées plus sûres, selon le média hébreux. A Rabat, l’équipe du bureau de liaison a notamment été appelée à restreindre ses déplacements hors des lieux de résidence.

Alors que ces informations n’ont pas été démenties publiquement par le Sieur qui répond au nom de David Govrin, chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, la représentation a réfuté, la veille, des versions similaires ayant circulé sur les réseaux sociaux. N’empêche, les voyageurs israéliens et les ressortissants présents au Maroc ont été invités à faire preuve de vigilance. En effet, le Conseil de sécurité nationale en Israël a mis en garde ses citoyens concernant les voyages au Maroc et en Turquie, citant des inquiétudes selon lesquelles les ressortissants pourraient être pris à partie, vu le contexte actuel du siège et des bombardements intensifiés sur Gaza par l’armée israélienne.

Le Conseil a annoncé avoir élevé l’état d’alerte en Turquie au niveau 4, en appelant les Israéliens présents dans le pays à le quitter le plus rapidement possible. Pour le Maroc, le niveau de menace a été relevé à 2 et les touristes israéliens sont invités à la vigilance.