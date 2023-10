Poste frontière de Rafah ouvert : Israël bloque toujours les aides aux Gazaouis

C’est ce qu’a déclaré Ahmad Abou Zeid, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, sur son compte sur la plateforme X, critiquant ce qu’il a qualifié d’« attaques contre l’Égypte dans les médias occidentaux ». L’ambassadeur égyptien a ajouté que « la série d’attaques contre l’Égypte dans les médias occidentaux est claire depuis le début de la crise ». Il a souligné que les médias « ont favorisé le scénario du déplacement des personnes et ont tenu l’Égypte pour responsable de la fermeture du passage, même si Israël l’a pris pour cible à quatre reprises et a refusé l’entrée des aides ».

« Aujourd’hui, l’Egypte est tenue pour responsable des obstacles à la sortie des ressortissants de pays tiers », a-t-il ajouté, en référence aux ressortissants étrangers. Le diplomate a souligné que le point de passage est ouvert et que l’Egypte n’est pas responsable d’empêcher la sortie des ressortissants de ces pays, sans les nommer.

Il est à noter que des centaines d’Américains bloqués à Gaza attendent l’ouverture du point de passage de Rafah pour être évacués. Le New York Times estime leur nombre entre 500 – 600 personnes.

Depuis plusieurs jours, l’Égypte accuse Israël d’entraver l’entrée des aides à Gaza en bombardant le côté palestinien du poste-frontière de Rafah, avant que le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, et le président américain, Joe Biden, ne parviennent à un accord pour acheminer les aides, sans fixer la date.

A signaler que devant le poste-frontière de Rafah, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, a déclaré vendredi, qu’il y avait une démarche de l’ONU pour « réduire les restrictions » sur l’entrée des aides humanitaires à Gaza, soulignant l’importance d’y procéder le plus rapidement possible, sans fournir de plus amples détails.

Pour la quatorzième journée consécutive, l’armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza par d’intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers, tuant et blessant des milliers de civils palestiniens.

Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré la veille jeudi lors d’une conférence de presse diffusée par la Société de radiodiffusion publique israélienne, qu’à ce stade les aides n’entreront pas dans la bande de Gaza. « Les points de passage vers Gaza sont toujours fermés. La décision sera prise au niveau administratif et ensuite, nous la mettrons en œuvre », a-t-il ajouté.

A. Guterres a déclaré que des conditions restaient encore à remplir pour lever les obstacles à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza. Le patron de l’ONU n’a pas précisé dans sa conférence de presse à l’entrée égyptienne du point de passage de Rafah quelles étaient les conditions à remplir pour que l’accord de principe entre les États-Unis et Israël et les États-Unis et l’Égypte commence à être exécuté. Il a indiqué avoir le cœur brisé de savoir que deux millions de personnes souffraient de manque de nourriture, d’eau et de médicaments alors que les camions porteurs de ces besoins étaient bloqués de ce côté de la frontière. « Il faut que ces camions entrent le plus vite possible et poursuivre les efforts pour qu’il y ait des convois d’aide à Gaza tous les jours », a ajouté A. Guterres. Le secrétaire général de l’ONU a enfin appelé à une trêve humanitaire pour faciliter le transit et la distribution de l’aide. Une opération extrêmement difficile en état de guerre.

« Nous sommes en négociations approfondies et avancées avec toutes les parties concernées pour garantir qu’une opération d’aide à Gaza démarre le plus rapidement possible », a déclaré un peu plus tôt M. Griffiths, cité par un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) à Genève.

Le porte-parole de l’armée israélienne a aussi fait savoir que « lorsque le moment sera venu d’apporter de l’aide, nous l’annoncerons ».