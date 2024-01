Nouvelles attaques contre Hodeida : Sanaa cible un navire US au large d’Aden

Dimanche, un avion de combat américain a abattu un missile de croisière antinavire tiré sur un destroyer de l’US Navy en mer Rouge depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis. Un représentant des Houthis a indiqué ce lundi que les attaques en mer Rouge se poursuivraient, dans le but de soutenir les Palestiniens dans la guerre qui oppose le Hamas à Israël.

En outre, force est de rappeler que des « frappes américano-britanniques » ont été menées dimanche contre la cité portuaire de Hodeida, dans la zone ouest du Yémen contrôlée par les Houthis, ont annoncé les médias de ce mouvement. « Des frappes aériennes de l’agresseur américano-britannique ont touché Hodeida », a rapporté le site d’information Houthi Ansar Allah. Le site cite une source de sécurité affirmant que les frappes ont touché la région de Jabal Jada, dans le district d’Al-Luhaya, dans le gouvernorat de Hodeida.

Selon la même source, des avions de guerre et des avions espions ont été aperçus en grand nombre survolant le gouvernorat.

« Aucune frappe américaine ou de la coalition n’a eu lieu aujourd’hui », a indiqué à l’AFP un responsable américain sous le couvert de l’anonymat. Les forces américaines et britanniques ont frappé le 12 janvier des cibles Houthis à travers le Yémen (66 au total), renforçant les craintes de propagation régionale de la guerre entre Israël et les Palestiniens.

De nouvelles frappes ont visé le 13 janvier les Houthis du Yémen, ont indiqué des sources de sécurité et l’armée américaine. Environ 12% cent du commerce mondial transite par la mer Rouge, mais depuis la mi-novembre, les attaques Houthis ont contraint de nombreuses compagnies maritimes qui desservent Israël à éviter la zone, et emprunter la route la plus longue autour de la pointe de l’Afrique, au prix d’un surcoût du transport et de délais plus longs d’acheminement. Avec la militarisation de la zone, le trafic maritime, pour stratégique qu’il soit, devrait baisser. Ceci est d’autant plus vrai que les Américains ont averti les compagnies maritimes d’éviter la mer Rouge.

Une réalité qui risque de coûter cher à l’Egypte qui, sur le plan des recettes budgétaires, table sur les opérations de transit via le canal de Suez. Ainsi, le Raïs Al-Sissi qui vient d’être réélu démarre son nouveau mandat dans la difficulté. Le budget risque de voir s’envoler les quelque 9 milliards de dollars que génère le passage par le canal de Suez. Le Caire qui a tenté d’éviter la confrontation se retrouve dans l’œil du cyclone. Les fuites en avant ne font pas, dans le meilleur des cas, une stratégie raisonnée.