Mur de défense : Le Président mauritanien avertit les orpailleurs

Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a exhorté les chercheurs d’or à « respecter les règles légales de préservation des vies et de ne pas s’exposer aux dangers», révèle Anbaa Info depuis Nouakchott. Le chef d’Etat a par ailleurs ordonné aux « autorités administratives, militaires et sécuritaires concernées à exercer strictement leurs fonctions et à appliquer les décisions rendues sans hésitation ni favoritisme ».

Les opérations visant les orpailleurs dans les régions, situées à l’Est du mur de défense érigé par le Maroc à la frontière avec l’Algérie, sont fréquentes. Pour rappel, l’exécutif mauritanien avait sommé ses ressortissants d’« éviter ces zones frontalières, qui sont souvent des zones militaires sensibles, et de veiller avant tout à rester à l’intérieur du territoire national ».

Pour limiter le nombre de personnes tuées dans des frappes attribuées aux drones des Forces armées royales (FAR) ou par des tirs effectués par des éléments de l’armée algérienne, les autorités mauritaniennes avaient procédé, en novembre 2022, à des arrestations parmi les orpailleurs.