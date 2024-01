Le Pentagone perd deux marins dans le Golfe d’Aden : Sanaa affirme avoir tiré des missiles sur l’Ocean Jazz

Sanaa ne désarme pas en dépit plusieurs raids sur le Yémen réalisés par les Américains et les Britanniques qui ont déployé des bâtiments de guerre au large de la mer Rouge et à Bab El Mandeb. En ciblant un autre bâtiment US, les yéménites réaffirment leur ferme volonté à interdire toute desserte des ports israéliens depuis la zone maritime qu’ils contrôlent. Un mot d’ordre qui restera en vigueur jusqu’à la fin des hostilités à Gaza et la levée de l’embargo à laquelle la population gazaouie est soumise depuis le 7 octobre dernier.

C’est dans ce cadre qu’il faudra placer l’annonce faite par le général de brigade Y. Saree. Les forces navales yéménite ont mené une opération militaire visant le cargo militaire américain Ocean Jazz dans le golfe d’Aden, avec des missiles mer-mer, en soutien à la résistance palestinienne à Gaza. Y. Saree a déclaré que « ce ciblage intervient en réponse à l’agression israélienne contre des civils », soulignant « qu’une réponse aux attaques américaines et britanniques est inévitable et que toute nouvelle attaque ne restera pas sans réponse et sans punition ».

Dans un contexte connexe, l’agence américaine Bloomberg a rapporté vendredi dernier que « la politique du président américain Joe Biden au Moyen-Orient vacille dans une réalité chaotique », notant que la situation dans la région « n’est pas bonne pour les États-Unis ». Elle a évoqué les frappes aériennes menées par les États-Unis contre le Yémen, estimant « qu’elles n’ont pas empêché l’escalade des attaques contre les navires, et que tant que la guerre fera rage dans la bande de Gaza, les Yéménites poursuivront leur campagne contre les cargos se dirigeant vers Israël. »

A signaler aussi que le Centcom avait annoncé la disparition de deux Navy Seals « après être montés à bord d’un navire iranien ». Le 15 janvier, le Washington Post a cité des responsables américains affirmant que les deux soldats « cherchaient sur un navire une cargaison d’armes à destination du Yémen ». Il a également déclaré que les deux soldats étaient sur le point de monter à bord du navire, mais que l’un d’eux « a glissé de l’échelle ». Et d’ajouter, selon ces responsables que « le second a plongé derrière son collègue, quand il l’a vu tomber dans les eaux agitées ».

Le conflit américano-yéménite a commencé après que Sanaa a mis sa menace à exécution. Les forces armées yéménites ont annoncé qu’elles continueront à empêcher les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer dans la mer Rouge et la mer d’Oman, avant l’arrêt de l’agression et la levée du siège contre la bande de Gaza.