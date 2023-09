Le Maroc en deuil : Le séisme a causé plus de 2.100 morts

La secousse a fait 1.351 morts dans la province d’Al Haouz, 492 morts dans la province de Taroudant, 201 morts dans la province de Chichaoua et 17 à la préfecture de Marrakech, a précisé le ministère.

Aucun nouveau décès n’a été enregistré dans les provinces et préfectures de Ouarzazate, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinghir, ajoute la même source. Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et mobilisent l’ensemble des moyens nécessaires afin de répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie.

A signaler que le Centre sismologique euro-méditerranéen avait fait état d’une secousse tellurique, de magnitude 4,5 sur l’échelle de Richter, enregistrée dimanche 09H00 à 80 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. D’après les spécialistes, d’autres répliques peuvent intervenir le temps que les plaques tectoniques ayant bougé puissent se stabiliser.