Le Hamas met en garde Israël : « Nous sommes fin prêts à une bataille terrestre », signale A. Al-Arouri

A. Al-Arouri a souligné à la presse que « les instructions données par les dirigeants aux combattants étaient claires de ne pas tuer d’enfants et de femmes », notant que « l’armée d’occupation israélienne n’était même pas intervenue pour protéger les civils (colons) dans les colonies ».

Il a ajouté que le plan d’Al-Qassam n’était pas de blesser ou de tuer des civils, notant « le Hamas ne peut pas nuire aux civils ou aux prisonniers et nous agissons conformément aux lois internationales de la guerre ». Il a averti « qu’il existe des individus ordinaires de Gaza qui ont pu entrer dans les colonies et capturer des civils, mais ce n’est pas notre plan ».

Concernant les détails du premier jour du Déluge d’Al-Aqsa, S. Al-Arouri a déclaré que « la bataille n’est qu’un round et l’ennemi n’a cessé de cibler notre peuple », indiquant que « ce qui s’est passé était une frappe préventive parce que l’occupation avait l’intention de lancez une attaque contre nous après les fêtes juives ».

« Nous savions qu’il y avait des arrangements après les vacances pour lancer une attaque contre nous », a-t-il indiqué et c’est pourquoi « nous avons anticipé une attaque israélienne en surprenant les dirigeants de la division militaire israélienne dans le sud, et celle-ci s’est effondrée rapidement ».

Le responsable du Hamas a révélé que « les 1 200 membres d’Al-Qassam sont entrés dans les colonies et ont pris le contrôle de la division Gaza de l’armée d’occupation israélienne en peu de temps ».

Concernant le scénario d’une prise d’assaut de la bande de Gaza par les forces d’occupation, S. Al-Arouri a affirmé que « l’occupation sait que son assaut contre la bande de Gaza transformera la bataille en un désastre pour son armée ». « Notre plan défensif est bien plus fort que le plan offensif, et c’est ce que réalise l’occupation », a-t-il souligné tout en ajoutant qu’« avant le début de l’attaque, le plan défensif était prêt et il est bien plus fort que le plan offensif ».

A ses yeux, « il s’agit d’une bataille avancée sur le chemin de la liberté de notre peuple et de la justice de nos revendications », ajoutant que « la bataille du déluge d’Al-Aqsa se poursuit sur le chemin de la liberté de notre peuple et de notre droit de vivre librement ». Et de conclure que « l’occupation, avec sa violence criminelle, veut dissimuler l’échec de son armée à défendre son quartier général. L’Occident nous accuse de commettre des crimes contre l’humanité, mais il ignore que la guerre contre nous était basée sur le ciblage des civils ».