Le bilan du tragique séisme s’alourdit : Les Marocains ne sont pas seuls !

Des images relayées sur les relais sociaux montrent des convois de véhicules militaires et d’ambulances, escortés par des motards de la gendarmerie, se mouvoir vers les zones sinistrées. Des hélicoptères des FRA ont aussi été mobilisées pour transporter les blessés dans des zones éloignées vers les centres hospitaliers de Marrakech qui subissent une pression très forte depuis les premières heures ayant suivi le séisme de vendredi.

Pour l’heure, les Marocains qui déplorent l’absence de tout signe de solidarité de la part du chef du gouvernement, prompt à se lancer dans des bains de foule occasionnels, comme les festivals de musique et autres salons, trouvent du réconfort auprès de la communauté internationale. Un élan de solidarité s’est exprimé dès les premières heures avec le Royaume endeuillé. Les Emirats arabes unis ont ouvert le bal… Mohamed Ben Zaied, Président des EAU, a ordonné le lancement imminent d’un pont aérien pour acheminer une aide d’urgence aux victimes du tremblement de terre. Quelques heures plus trad, l’Algérie a annoncé samedi avoir décidé d’ouvrir son espace aérien, fermé depuis septembre 2021, aux vols transportant des aides humanitaires et des blessés du séisme qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi. « Les hautes autorités algériennes ont (…) décidé d’ouvrir l’espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés», suite au «violent séisme» qui a frappé ce pays, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Un communiqué qui fait écho à celui de la diplomatie du voisin de l’Est qui dans un communiqué déclare suivre « avec une profonde tristesse et chagrin les conséquences du violent séisme qui a touché plusieurs régions du Royaume du Maroc ». « L’Algérie présente ses sincères condoléances et sa solidarité aux familles des victimes ainsi qu’au peuple marocain frère. Nous exprimons nos vœux les plus sincères pour un prompt rétablissement aux blessés », ajoute le communiqué. Le chef de la diplomatie syrienne a aussi adressé un message de compassion au peuple marocain.

Pour sa part, l’Arabie saoudite a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple du Maroc, en assurant sa solidarité dans cette grande tragédie. Le pays a exprimé sa compassion aux familles des défunts, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, ainsi que la sécurité et la sûreté au Maroc et à son peuple frère.

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a également présenté ses condoléances aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le royaume, alors que le sultan d’Oman Haitham ben Tariq a adressé une lettre au roi Mohammed VI, exprimant ses sincères condoléances au peuple marocain et aux familles des victimes.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a lui aussi exprimé ses « plus sincères condoléances » et sa « sincère sympathie au gouvernement et au peuple du Royaume frère du Maroc pour les victimes du tremblement de terre survenu hier soir (vendredi), faisant un grand nombre de victimes et de blessés ».

« La République arabe d’Égypte exprime ses sincères condoléances au Royaume frère du Maroc pour les victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé hier soir (vendredi) plusieurs régions et villes marocaines, faisant des centaines de victimes et de blessés et d’importantes pertes matérielles », a indiqué de son côté le ministère égyptien des Affaires étrangères.

La Ligue arabe a également présenté ses condoléances au Maroc. « Mes sincères condoléances et sympathie aux familles des victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Nos pensées sont avec notre peuple et nos frères là-bas, et je prie pour que Dieu ait pitié de ce cher pays arabe et de son peuple pour qu’il surmonte cette crise rapidement », a écrit le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi présenté ses condoléances au peuple marocain, soulignant que la Turquie se tient aux côtés du Maroc par tous les moyens possibles.

La Région Ile-De-France, représentée par Valérie Pécresse, a annoncé son soutien financier en proposant une aide de 500 000 euros (soit 5 MDH). Cette généreuse contribution permettra de répondre aux besoins urgents de la population touchée par le séisme d’Al Haouz. De plus, Edouard Philippe, maire du Havre, a également exprimé sa volonté d’apporter une aide lors du prochain conseil de la ville. Ces initiatives témoignent de la solidarité des régions et des villes françaises envers le Maroc dans cette période difficile.

La France, par la voix du Président Emmanuel Macron, se déclare également mobilisée pour soutenir les secours d’urgence. Le Président Macron a proposé l’aide française dès les premières heures qui ont suivi le violent séisme. La France, émue par cette tragédie, présente ses sincères condoléances aux familles touchées par ce drame. Dans le même esprit, le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a exprimé sa solidarité envers le peuple marocain à travers une lettre de condoléances adressée au Souverain. Il a tenu à exprimer ses sincères condoléances au nom du peuple azerbaïdjanais et en son propre nom, témoignant ainsi de l’amitié solide entre les deux nations.

Le Président chinois XI Jinping a adressé au Roi Mohammed VI un message de condoléances. « Nous sommes convaincus que sous la direction de Votre Majesté, le Gouvernement et le peuple marocains pourront surmonter l’impact du séisme et reconstruire le foyer dans les plus brefs délais », a indiqué le Président de l’Empire du Milieu. La Russie a également adressé un message de compassion au Maroc. Un message du Président Vladimir Poutine a été adressé dans ce sens au Souverain. L’Ukraine a suivi.

Les condoléances, en provenance des pays occidentaux se sont aussi multipliées. Le président américain a exprimé sa « profonde tristesse face aux pertes en vies humaines et aux destructions causées par le tremblement de terre au Maroc ». « Nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui sont touchés par cette terrible épreuve », a indiqué Joe Biden. Il a ajouté que son administration « est en contact avec les responsables marocains » et que les autorités américaines travaillent « en toute urgence pour assurer la sécurité des citoyens américains se trouvant au Maroc ». « Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain. Les États-Unis sont aux côtés du Maroc et de mon ami, le roi Mohammed VI, dans ce moment difficile », a-t-il conclu.

Depuis New Delhi, Narendra Modi, premier ministre indien, a assuré pour sa part sur X, que « l’Inde est prête à offrir toute l’aide possible au Maroc dans cette période difficile », tout en présentant ses « sincères condoléances à toutes les personnes touchées » par le tremblement de terre.

En Allemagne, un porte-parole de l’Agence fédérale allemande de secours technique (THW) a indiqué que son pays « surveille » la situation et « prépare une éventuelle mission », soulignant que le Maroc n’avait soumis aucune demande d’assistance. « L’envoi d’équipes de secours et d’équipements au Maroc dépend de la présentation par le pays d’une demande d’assistance », a-t-il fait savoir.

Plus tôt dans la matinée, Olaf Scholz, chancelier allemand, a adressé ses « pensées aux victimes du tremblement de terre dévastateur ». « Ce sont des nouvelles terribles en provenance du Maroc. En ces heures difficiles, nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre dévastateur. Notre compassion va à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle », a écrit sur X le chancelier, qui participe ce week-end au sommet du G20 à New Delhi (Inde).

De même, la Belgique a affirmé sa solidarité avec le peuple marocain et s’est déclarée prête à se mobiliser pour apporter son aide. L’Espagne a également apporté son soutien aux victimes et leurs familles, avec des déclarations de compassion de Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol. Le roi Willem Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont fait part de leur solidarité avec les familles des victimes marocaines et les Néerlandais craignant pour leurs proches. Ils ont souligné que la région de Marrakech a été durement touchée par ce tremblement de terre dévastateur, et ont assuré le peuple marocain de leur soutien indéfectible.

Macky Sall a envoyé un message de condoléance au peuple marocain. « J’adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés. », a tweeté le président sénégalais.

L’appui international ne se limite pas aux États, mais s’étend également aux organisations internationales. L’ONU se déclare disposée à apporter toute l’aide au Royaume. Idem pour l’UNESCO qui a exprimé tout son soutien au peuple marocain. Audrey Azoulay a adressé une pensée aux participants de la Conférence Global Geoparks qui se tenait à Marrakech au moment du séisme, soulignant la solidarité de l’UNESCO avec le Maroc. L’UA a aussi réagi. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine, a exprimé « sa grande douleur » et présenté ses condoléances au peuple du Maroc.

Le Roi mobilise l’armée :

A rappeler que sur hautes instructions du roi, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales, l’armée marocaine a déployé d’urgence, la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al-Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de Recherche et sauvetage et d’un hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC).

Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l’Etat-major général des FAR et des Places d’armes du royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

Des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées, ajoute la même source.

A signaler aussi que le ministère de l’Equipement a lancé son intervention pour rouvrir les routes endommagées. A cet effet, une cellule de crise a été mise en place par le gouvernement, conformément aux hautes directives royales.

Le ministère indique avoir procédé à l’inventaire des routes coupées et assure que le département a mobilisé « tous les moyens humains et divers équipements afin de rétablir la circulation sur les tronçons routiers coupés à la suite de l’affaissements et d’éboulements ».

Les opérations de rétablissement des accès via les routes bloquées se poursuivent actuellement. Dans ce sens, le ministère assure que des données actualisées seront régulièrement rendues publiques sur son site Internet, pour informer sur l’état d’avancement des travaux.