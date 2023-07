L’ANEF sonne l’alerte : L’incendie de Tanger Med loin d’être circonscrit

Après analyse des données relatives notamment aux types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres Topo climatiques, l’ANEF a repéré un risque extrême (Niveau rouge) dans les provinces d’Ifrane et de Khenifra.

L’Agence a également signalé dans son bulletin journalier un risque élevé (Niveau orange) dans les provinces de Tanger, Assilah, Larache, Chefchaouen, Al Hoceima, Taza, Taounate, Sefrou, Oujda, Berkane, Taourirt, El Haouz, Essaouira, Agadir Ida Outanane et Taroudant. Elle a en outre relevé un risque moyen (Niveau jaune) dans les provinces de Fahs Anjra, Mdiq Fnideq, Tetouan, Kénitra, Ouezzane, Sidi Slimane, Khemisset, Beni Mellal et Azilal.

L’ANEF invite ainsi les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts. Elle les incite aussi à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.

Afin d’anticiper la problématique des incendies de forêts au Maroc, l’Agence produit, d’une manière journalière et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

Ce bulletin d’alerte intervient à l’heure où des incendies continuent de détruire le domaine forestier de la région de Tanger. Les autorités de Tanger ont annoncé que l’incendie, qui s’est déclaré vendredi dans l’une des forêts de la commune Tagramt (entre Souani et Hrarech) près du port de Tanger Med, dans la province Fahs-Anjra, a causé la perte d’environ 130 hectares, composés essentiellement de chênes liège et certains types de pin.

Selon les données émises par les autorités locales, immédiatement après l’alerte, toutes les équipes au sol et dans les airs ont été mobilisées afin de maîtriser l’incendie, annonçant que « le feu n’est pas encore totalement maîtrisé ». Les autorités ont ajouté que les équipes d’intervention constituées des éléments de la protection civile, des Forces Armées Royales, des Forces Auxiliaires, de la Gendarmerie Royale, des Eaux, Forêts et Collectivités Territoriales sont toujours mobilisées sur place. Les interventions terrestres sont appuyées par voie aérienne avec trois « Canadair » des Forces Royal Air (FRA) ainsi que de 3 avions « Turbo Trash » relevant de la Gendarmerie royale.

Bien qu’ils aient réussi à les maîtriser lundi à près de 95%, d’autres zones de forêts restent toujours menacées par d’autres incendies en raison de la vague de chaleur actuelle et des vents violents de Chergui qui soufflent sur cette région et qui risquent d’attiser les derniers foyers. Les efforts sont concentrés sur deux petits foyers à circonscrire pour mettre un terme à cet incendie évalué de « taille moyenne ». Les équipes d’intervention font preuve de prudence et continuent de faire des efforts sous la supervision du centre de commandement, qui a été établi à Tagramt, dans l’espoir de « contenir le feu une fois pour toutes dans les prochaines heures ». Difficilement maîtrisables, ces incendies alimentés par des vents violents, se propagent à une vitesse alarmante tant et si bien qu’il est pratiquement difficile de les circonscrire.

Au Maroc depuis le début de l’année quelque 200 feux de forêt ont été recensés. Les incendies ont ravagé une superficie de plus de 1 250 hectares de formations arborées, dont 54% est principalement constituée d’essences secondaires et de formations herbacées, de chêne et de genévrier.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a subi, à elle seule, quelque 70 départs de feu et une superficie parcourue de près de 900 hectares, ce qui équivaut à plus des deux tiers de la superficie partie en fumée du Royaume. Elle est suivie par la région de Souss-Massa, avec une superficie de près de 200 hectares, soit 15% de la superficie totale brûlée.