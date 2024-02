“LABEL RSE-CGEM” : Le groupe Al Omrane primé pour ses initiatives socialement responsables

Lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée au siège de la CGEM à Casablanca, neuf (09) sociétés filiales du Groupe Al Omrane se sont vu décerner le Trophée du LABEL RSE-CGEM. Cette cérémonie présidée par Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, et les Directeurs Généraux des sociétés filiales, a primé le Groupe pour les initiatives socialement responsables, indique un communiqué du groupe.

Pour la première fois, un groupe public du secteur de l’habitat et de l’aménagement territorial a été récompensé pour ses différentes actions socialement responsable et la promotion du développement durable, relève la même source. En effet, le Groupe Al Omrane, acteur public majeur dans le paysage socio-économique national, n’a cessé d’entreprendre des initiatives et des activités écocitoyennes. Le groupe aspire à conformer ses pratiques de développement durable aux meilleurs standards nationaux et internationaux et ce, dans le cadre d’une démarche socialement responsable. Cette démarche converge parfaitement avec la nouvelle vision du Groupe orientée en faveur du “citoyen”, pour lui garantir plus de proximité, de transparence et de qualité de service. Al Omrane s’est engagé ainsi à intégrer et à promouvoir les valeurs et les principes de Responsabilité Sociétale en œuvrant à concilier l’accroissement de sa performance économique, la réduction de l’empreinte écologique de ses projets et la recherche d’équité sociale tout en s’adaptant aux attentes de ses différents partenaires institutionnels et des “citoyens”.