La terre a mortellement tremblé au Maroc : Bilan dramatique et course contre la montre pour sauver des vies

Dans un premier bilan provisoire dressé aux premières heures de cette journée, le ministère de l’Intérieur a indiqué que les décès avaient été déplorés dans les provinces et préfectures d’Al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, celles-ci étant les plus proches de l’épicentre située dans la commune d’Ighli, région de Marrakech-Safi. Touchées à un degré moindre, les provinces d’Agadir, du Grand Casablanca et de Youssoufia ont également enregistré plusieurs décès.

Dans son bilan actualisé, le département fait savoir que par provinces, 394 de ces décès ont été enregistrés à Al-Haouz, 271 à Taroudant, 91 à Chichaoua, 31 à Ouarzazate, 13 à Marrakech, 11 à Azilal, 5 à Agadir, 3 dans le Grand Casablanca et 1 à Youssoufia.

Tous les blessés identifiés jusqu’ici ont été transférés dans les hôpitaux les plus proches pour recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, le département indique que les dégâts matériels ont touché plusieurs zones habitées, ce qui a nécessité la mobilisation élargie des Forces de l’armée royale (FAR), des autorités locales, des services de santé, de sécurité et de la Protection civile à travers les provinces touchées. L’Intérieur affirme que tous les moyens sont mobilisés pour intervenir, apporter l’assistance nécessaire et évaluer les dégâts.

Le violent séisme a surpris le Royaume dans la nuit du vendredi 8 septembre 2023 à 23h11min01s (GMT+1). Dans son bulletin d’alerte, l’Institut national de géophysique a indiqué que le phénomène avait été enregistré à 10,7km de profondeur. Les communes de Ijoukak et Amizmiz, proches de l’épicentre, ont ressenti les secousses les plus violentes (7). Viennent ensuite Aoulouz, Imintanout, Taliouine, Chichaoua, Taroudant, Asni (6), puis Marrakech et Ouled Teima (5).

Les secousses se sont étendues à Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra, Fès, Meknès et Tanger, mais aussi d’autres régions. Dans les villages les plus touchés, les habitants locaux ont multiplié les appels via Internet pour une intervention urgente auprès des populations sinistrées.

Compte tenu de l’ampleur du bilan humain, notamment des blessures graves et du besoin urgent en sang, le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a appelé à la mobilisation citoyenne. Ainsi, il a lancé un appel aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus pour affluer en nombre vers la structure, située à proximité du service des urgences du CHU Mohammed VI de Marrakech, afin de multiplier les dons de sang à partir de la matinée.

Ce bilan humain est le plus grave enregistré au Maroc depuis le séisme qui a frappé la région d’Al Hoceïma, le 24 février 2004. Le royaume avait déploré un triste bilan de 629 morts, 926 blessés, et 12 539 sans-abris.

