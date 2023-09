La résistance palestinienne s’active en Cisjordanie : L’armée israélienne compte ses morts et blessés

Les médias israéliens ont déclaré que l’auteur de de cette opération a été tué après avoir été poursuivi. La police de l’occupation a qualifié de « très dure » cette opération. Il est à noter qu’il s’agit de la quatrième opération de la résistance en moins de 24 heures. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’armée d’occupation israélienne a officiellement reconnu qu’un officier et trois soldats israéliens ont été blessés dans l’explosion d’un engin explosif.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a précisé qu’« un engin explosif a explosé peu avant minuit près d’un groupe de soldats alors qu’ils sécurisaient une route secondaire avant que des centaines de colons ne se rendent au tombeau de Joseph, à l’est de Naplouse ». Les « Brigades d’AlQuds- Brigade de Naplouse » ont revendiqué cette opération qui a visé une unité d’infanterie israélienne à l’est de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Mercredi soir, un colon a été poignardé par un jeune palestinien dans une station de tramway à la lisière de la ville sainte d’al-Qods, selon la police d’occupation israélienne. « Un suspect armé d’un couteau a commis une attaque [à la] station de tramway Shivtei Israël à Jérusalem », a annoncé la police d’occupation dans un communiqué. Un policier qui, à bord d’une rame de tramway qui a vu la scène « est descendu » et « a tiré sur l’assaillant, le neutralisant », a déclaré un porte-parole de la police d’occupation israélienne.

Selon lui, l’assaillant est un « mineur », originaire de l’Est d’al-Qods. Des médias palestiniens ont indiqué qu’il a été abandonné, saignant au sol jusqu’à sa mort. Il était originaire de la localité Beit Hanina dans le district d’al-Qods. (Jérusalem)

En réaction, Musaab al-Breim, porte-parole du mouvement de résistance du Jihad islamique en Palestine, a affirmé jeudi que les opérations de résistance dans diverses zones de la Cisjordanie occupée confirment que le peuple palestinien et sa résistance sont capables d’affronter et vaincre l’ennemi sioniste. « L’ennemi est désormais préoccupé par l’escalade des opérations de la résistance en Cisjordanie, ce qui le perturbe et le place dans un véritable dilemme », a-t-il ajouté.

Au micro de la radio d’al-Qouds, il a ajouté que « l’expansion des opérations de résistance menées par les Brigades d’al-Qods ainsi que les pertes matérielles et humaines infligées aux soldats de l’occupation sioniste en Cisjordanie constituent un message clair à l’occupation et à ses colons : ils n’ont aucune chance de vivre en paix, en sécurité et en stabilité sur la terre de la Palestine ».