La Justice israélienne enquête sur Pegasus : En dépit des vétos émis par les services…

C’est un feu vert donc pour la mise sur pied d’une commission d’enquête sur les logiciels espions. Le gouvernement israélien ne tient pas compte des recommandations de la police, et des services de renseignements, le Shin Bet et le Mossad, qui s’opposaient à cette décision pour ne pas révéler des secrets opérationnels. Il ne tient pas compte non plus des réserves de la procureure générale qui redoute une interférence de l’exécutif sur des affaires en cours, et notamment sur le procès du premier ministre israélien. Un conflit d’intérêt, donc…

C’est la raison pour laquelle Benyamin Netanyahu s’est retiré de la salle du conseil des ministres pendant le débat et n’a pas participé en fin de compte au vote qui a entériné la décision. Cette commission qui sera présidée par un ancien juge pourra examiner l’usage qui a été fait des cyber-outils, notamment du logiciel israélien Pegasus, dont une version a été utilisée par la police locale pour pirater des téléphones portables de ressortissants israéliens et selon les médias de proches du Premier ministre.

C’est un des scandales les plus graves de ces dernières années, estime Yariv Levin, ministre de la Justice à l’origine de la création de cette commission.