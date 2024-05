La guerre en Ukraine vue par J. Borrell : Sans soutien à Kiev, la guerre prendrait fin en quelques semaines

« Je peux mettre fin à la guerre en Ukraine en quelques semaines, simplement en coupant l’approvisionnement » a déclaré J. Borrell, Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en conclusion d’une intervention, samedi, à l’Université d’Oxford. « Si je coupe la fourniture d’armes à l’Ukraine, l’Ukraine ne peut pas résister. Ils devront se rendre et la guerre prendra fin », a poursuivi ce Vice-président de la Commission européenne. « Mais est-ce ainsi que nous voulons que la guerre se termine ? Moi je ne veux pas » a-t-il enchaîné, assurant qu’« au contraire, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter un soutien militaire et politique aux Ukrainiens ».

Une sortie qui n’a pas échappé à la porte-parole de la diplomatie russe. « Aveu grandiose ! Voilà toute la « formule de paix » : arrêter la fourniture d’armes par l’Occident au régime de Kiev », a taclé Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram. Le chef de la diplomatie de l’UE s’est déjà prononcé pour la poursuite des hostilités en Ukraine par le passé.

« Nous ne devons pas les laisser façonner notre politique à l’égard de l’Ukraine » avait-il lancé fin janvier dans une tribune publiée dans l’hebdomadaire français L’Obs, visant les « tentations de conciliation » avec la Russie. Estimant ces dernières « erronées », J. Borrell avait appelé les chancelleries européennes à changer de paradigme « et passer d’un soutien à l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » à un engagement à faire « ce qu’il faudra » pour que l’Ukraine remporte la victoire ».

Une déclaration qu’avait alors qualifiée d’« absolument monstrueuse » M. Zakharova, estimant que cette seule pensée était « contradictoire avec l’essence du travail de diplomate ». « Je ne connais pas d’autre exemple de régime qui affirme avec tant d’insistance qu’il exclut la voie diplomatique », avait ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Il y a près d’un an, le responsable européen avait déjà brandi la menace d’un effondrement de l’Ukraine en cas de fléchissement du soutien du bloc européen. « Si nous ne soutenons pas l’Ukraine, elle tombera en quelques jours », avait-il déclaré le 5 mai 2023. Interrogé sur l’allocation d’un demi-milliard d’euros pour doper la production de munitions destinées à l’Ukraine, le diplomate avait défendu l’utilisation de fonds européens pour financer le soutien militaire à Kiev, concédant qu’une telle aide se faisait au détriment d’investissements plus utiles « au bien-être » des Européens. Une opération qu’a d’ailleurs réitérée mi-mars la Commission européenne, toujours dans l’optique de doper la production de munitions au sein des Vingt-sept pour répondre aux besoins de Kiev. L’objectif a cette fois été relevé à 2 millions d’obus par an d’ici fin 2025.