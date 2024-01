La Cisjordanie sous haute pression : Les incursions israéliennes se multiplient

Le ministère palestinien de la Santé a confirmé l’arrivée des martyrs à l’hôpital gouvernemental de Tulkarem. Les forces israéliennes ont pris d’assaut Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, ce qui a conduit à l’éclatement d’affrontements sur plusieurs axes, dans divers quartiers de la ville et de ses camps.

Des sources ont rapporté que les forces spéciales israéliennes ont encerclé un groupe de jeunes hommes à Tulkarem, tandis que de violents affrontements ont eu lieu entre les combattants de la résistance et les forces d’occupation au rond-point de Kitba, au nord-est de la ville.

Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que « les forces d’occupation, lors de leur attaque contre Tulkarem, ont empêché les équipes médicales d’atteindre un certain nombre de blessés dans la banlieue d’Aktaba ».

A l’aube, Tulkarem a été le théâtre d’une opération de la résistance visant le poste de contrôle de Natsna’oz, à l’ouest de la ville, avec un torrent de balles. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont revendiqué la responsabilité de l’attaque contre une force de soldats d’occupation stationnée au poste de contrôle d’Annab, à l’est de la ville.

Les villes de Cisjordanie ont également été le théâtre d’incursions massives lancées par les forces de l’armée d’occupation israélienne, notamment à Ramallah et dans le gouvernorat d’Al-Bireh. Des affrontements ont éclaté entre les combattants de la résistance et les forces d’occupation israéliennes, obligeant l’occupation à envoyer d’importants renforts.

De leur côté, les médias locaux ont rapporté que « les forces israéliennes ont attaqué les quartiers de Batn al-Hawa et al-Tira et procédé à plusieurs arrestations. »

À Jénine, au nord de la Cisjordanie, l’armée d’occupation a mené une série d’incursions dans les villes de Yaabad et d’Arraba, au sud-ouest de la ville. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont affirmé que leurs combattants avaient pris pour cible les forces d’occupation, prenant d’assaut la ville de Yaabad avec un torrent de balles et d’engins explosifs. Et annoncé avoir visé le poste de contrôle militaire de Salem, à l’ouest de la ville de Jénine, par des tirs nourris.

À Naplouse, des affrontements ont éclaté entre jeunes palestiniens et forces d’occupation après que ces dernières ont pris d’assaut la ville de Beit Furik. Les forces d’occupation ont attaqué plusieurs maisons ainsi que la ville de Qablan, au sud de la ville.

Dans le sud de la Cisjordanie, à Hébron, les forces d’occupation ont mené plusieurs incursions, tandis que les Brigades Al-Qods (Brigade d’Hébron) ont annoncé que leurs moudjahidines avaient mené des affrontements armés contre les forces d’occupation qui ont pris d’assaut Beit Ummar. Les résistants ont ciblé une tour militaire de l’occupation israélienne avec un engin explosif artisanal dans le camp d’Al-Arroub.