L. Austin hospitalisé : La transparence du Pentagone en question

Pis encore, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, et des responsables de la Maison Blanche n’ont été informés que trois jours après − soit jeudi − de l’admission de L. Austin à l’hôpital, rapporte Politico. J. Sullivan a ensuite prévenu le président Joe Biden, et le Congrès américain l’a appris quinze minutes avant que la nouvelle soit rendue publique, selon la même source.

L. Austin, âgé de 70 ans, a été admis en soins intensifs à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, pendant quatre jours, et se trouve toujours à l’hôpital samedi, selon NBC News. La date de sa sortie n’est toujours pas connue, a fait savoir un porte-parole du ministère de la défense, affirmant que L. Austin avait toutefois repris « ses fonctions » depuis vendredi soir. « Je reconnais que j’aurais pu mieux m’assurer que les citoyens étaient correctement informés. Je m’engage à faire mieux », a déclaré, samedi, le ministre. « J’assume l’entière responsabilité de mes décisions », a-t-il insisté, dans un communiqué, précisant qu’il serait « bientôt de retour au Pentagone ».

J. Biden et son secrétaire à la défense se sont pour leur part entretenus samedi soir, a rapporté un responsable de la Maison Blanche, soulignant que l’échange avait été « chaleureux ». « Le président a toute confiance en M. Austin. Il se réjouit de son retour au Pentagone », a déclaré le responsable à l’AFP.

L. Austin a été hospitalisé « pour des complications survenues à la suite d’une procédure médicale non urgente », avait déclaré vendredi soir Pat Ryder, porte-parole du Pentagone.

Ce retard de communication du Pentagone a suscité de vives critiques aux Etats-Unis. « Le secrétaire à la défense est le maillon-clé de la chaîne de commandement entre le président et les militaires, y compris la chaîne de commandement nucléaire, lorsque les décisions les plus lourdes doivent être prises en quelques minutes », a commenté dans un communiqué samedi Tom Cotton, sénateur républicain membre de la Commission des forces armées. « Si cet article [de Politico] est vrai, cette défaillance choquante doit avoir des conséquences », a-t-il insisté.

L’association des journalistes du Pentagone a exprimé dans une lettre des « inquiétudes significatives », estimant que retarder l’annonce pendant des jours jusque « tard dans la soirée un vendredi est un scandale ».

« A chaque instant », Kathleen Hicks, ministre adjointe à la défense, qui est autorisée à assumer les devoirs du ministre s’il en est incapable, était « prête à agir », a affirmé P. Ryder. Elle a « pris des décisions de routine cette semaine pour le compte » de L. Austin, a déclaré ensuite à l’AFP un porte-parole du Pentagone.

L’hospitalisation du chef du Pentagone intervient dans un contexte de fortes tensions pour les Etats-Unis au Moyen-Orient, en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Les Yémenites ont multiplié les attaques contre des navires marchands en mer Rouge, tandis que d’autres groupes en Irak et en Syrie s’en prennent, à l’aide de missiles et de drones, aux forces US basées dans ces pays, en toute illégalité.