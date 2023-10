Gestion des effets du séisme : Soutien psychologique à tous les étages, suggère MSF

L’organisation internationale a fait savoir, dans une note d’information publiée lundi 2 octobre, que la dimension de la santé mentale après le drame incluait aussi bien les équipes de recherche et de sauvetage que les bénévoles de première ligne, ainsi que les habitants locaux.

Sur la base des données recueillies directement sur le terrain au niveau de 30 sites des provinces les plus touchées dans la région de Marrakech-Safi, en concertation avec les autorités marocaines, MSF a constaté que la plupart des personnes en détresse psychique étaient celles ayant perdu des proches, ou dont les villages ont été rasés par la catastrophe. Elle propose dès lors « des activités de santé mentale et un soutien psychologique aux organisations locales, aux personnes touchées, ainsi qu’aux travailleurs de première ligne ».

« Nos équipes travailleront principalement à travers des réseaux de psychologues, travailleurs sociaux, promoteurs de santé et autres bénévoles marocains, mobilisés depuis le début de la réponse », a souligné l’ONG. Dans ce cadre, les principales activités proposées « consisteront à apporter un soutien psychologique aux personnes touchées et aux bénévoles de première ligne, à soutenir les équipes médicales et paramédicales du ministère marocain de la Santé, à mener des campagnes de promotion de la santé et de santé mentale, tout en formant et en soutenant des groupes locaux aux premiers secours psychologiques », a ajouté la même source.

MSF a par ailleurs constaté que « la réponse globale des autorités marocaines, des partenaires bilatéraux et du peuple marocain a été remarquable ». « Les plans d’intervention d’urgence du ministère marocain de la Santé, de l’armée et de la Protection civile ont été rapidement mis en œuvre », a souligné l’ONG qui évoque « l’installation de postes médicaux avancés, d’hôpitaux de campagne et de points de référence » comme « élément crucial pour la réponse médicale et humanitaire urgente », apportée « en temps opportun ».

« Les autorités marocaines, avec le soutien de certains Etats, ont réussi à extraire les personnes des décombres, à soigner les blessés, à utiliser des hélicoptères pour transporter les blessés des zones les plus reculées et à distribuer de la nourriture et d’autres matériels aux personnes touchées », a également noté MSF, ajoutant avoir « pris acte de l’exhaustivité de la réponse du gouvernement marocain et constaté très peu de lacunes ».

L’ONG a aussi annoncé avoir effectué six dons en réponse à des besoins spécifiques exprimés à ce moment-là par des centres de santé ou des hôpitaux, entre le 12 et le 17 septembre. « Ces dons ciblés ont été coordonnés avec les autorités marocaines. Ils contenaient du matériel médical et des médicaments, tels que des médicaments injectables, des analgésiques (analgésiques), des antibiotiques, de l’insuline et du matériel médical », a fait savoir MSF.