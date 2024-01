Gaza toujours à feu et à sang : La contagion s’étend à la Cisjordanie…

Le cortège des martyrs s’est allongé en ce début de semaine à Gaza à cause de l’agression sioniste contre Gaza. Pas moins de 24 100 morts sont à déplorer alors que les blessés se chiffrent à 60 834 depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé. Des sources palestiniennes ont signalés 12 martyrs de la famille Al-Haddad après les bombardements de l’occupation contre leurs maisons proches de la mosquée Al-Shamaa dans le quartier d’Al-Zaytoun, à l’est de Gaza. Pour l’heure, l’armée sioniste consacre le principal de ses opérations, disproportionnées, sur la zone nord et dans le centre de la bande. Les sirènes ont retenti dans les colonies de l’enveloppe de Gaza, signe de tirs de roquettes par la résistance. Tout cela se déroule alors que l’armée d’occupation fait exploser plusieurs maisons dans le village d’Al-Masdar, au centre de la bande de Gaza. D’ailleurs, on signale de violents affrontements et bombardements aériens et d’artillerie dans le camp de Boureij, au centre de la bande de Gaza. D’après le journal Haaretz, l’armée d’occupation israélienne a transféré l’unité Duvdevan de la bande de Gaza vers la Cisjordanie, en raison des tensions sécuritaires qui y règnent. On signale le martyr de cinq Palestiniens dont trois adolescents tombés sous les balles des militaires israéliens. On assiste à une bascule dans le sanglant conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens. En effet, Tel-Aviv qui a tenté d’étouffer dans l’œuf toute tentative de solidarité agissante entre Palestiniens semble essuyer, là aussi, un cuisant échec.

La veille, le bureau des médias du gouvernement du Hamas avait rapporté la mort de plus de 100 personnes dans les bombardements israéliens nocturnes à travers le territoire, notamment à Khan Younès. A Tel-Aviv, la position exprimée par Benyamin Netanyhau reste butée. « Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni « l’Axe du Mal », ni personne d’autre », a martelé le Premier ministre israélien lors d’une conférence de presse dimanche à Tel-Aviv, en référence notamment à la requête de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice accusant Israël d’acte génocidaire à Gaza.

Le même jour, les ministres des Affaires étrangères égyptien et chinois ont plaidé ensemble au Caire pour un cessez-le-feu au 100e jour de la guerre à Gaza et pour la création d’un « État de Palestine » membre de plein droit de l’ONU.

Lors d’une conférence de presse commune au début d’une tournée africaine du Chinois Wang Yi, celui-ci s’est dit en faveur, avec son homologue égyptien Sameh Choukri, d’« un État de Palestine indépendant et souverain dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale ». Dans un communiqué commun, les deux hommes réclament aussi « un arrêt des violences et des combats ». Le communiqué réclame également « un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne avec la fin de l’occupation et un État de Palestine indépendant, avec une continuité territoriale » alors qu’actuellement les Palestiniens vivent de fait sous deux gouvernements rivaux et parallèles.

L’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas tient des pans de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, tandis que le Hamas contrôle la bande de Gaza. La Chine entretient de bonnes relations avec Israël, mais elle soutient depuis plusieurs décennies la cause palestinienne et considère la Palestine comme un État. Pékin milite traditionnellement pour une solution à deux États.

Après une visite des infrastructures hospitalières à Gaza samedi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a alerté une nouvelle fois sur la situation catastrophique à laquelle fait face le système de santé de Gaza. « Ces installations nécessitent un soutien et une protection soutenus pour rester opérationnelles. L’intensification des hostilités dans le sud de la bande de Gaza rend difficile l’acheminement de l’aide. À l’hôpital d’Al-Aqsa, l’OMS a appris que les patients fuyaient par peur […]. À Nasser, l’OMS a constaté une pénurie de lits d’hôpitaux, avec 700 patients sur place ainsi qu’environ 7 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays », a déclaré le patron de l’organisation sur X.

Les brigades al-Qassam avaient diffusé samedi 13 janvier les images vidéo des opérations dans la ville de Khan Younes et ses environs au sud de la bande de Gaza. Les images montrent entre autres des tirs d’obus al-Yassin 105 contre des chars et véhicules israéliens dans plusieurs régions ainsi que des tirs d’obus et des tirs de mitrailleuses contre une force d’infanterie israélienne dans une école de Khan Younes. L’une des opérations est dédiée à l’âme du martyr cheikh Saleh al-Arouri, le numéro deux du Bureau politique du Hamas, tombé en martyr dans un raid imputé à l’entité sioniste, contre sa maison dans la banlieue sud de Beyrouth le 2 janvier.

Les images vidéo filment aussi un combattant s’approchant à la distance zéro d’un véhicule israélien pour y déposer un engin explosif, ainsi que des tenues militaires et des équipements qui ont été trouvés après avoir visé un véhicule de transport de troupes.

L’armée israélienne a fait état dimanche de la mort d’un de ses soldats sur son son site web, portant à 188 le nombre de militaires tués depuis le début des opérations terrestres à Gaza.

Point de bascule ?

Les médias israéliens ont rapporté que Tsahal n’a toujours pas réussi à contrôler les camps centraux de Khan Younès et Rafah, au sud de la bande de Gaza, y compris l’axe de Philadelphie, ce qui constitue « un risque pour la vie des Israéliens » Abordant la transition vers la « troisième phase de la guerre », annoncée par l’armée israélienne et décrite par son porte-parole comme « moins intensive en termes d’opérations terrestres », ils estiment qu’il s’agit d’un « renoncement à l’objectif de vaincre le Hamas et de le détruire ». Et de conclure à l’unanimité que la guerre n’atteint pas ses objectifs. Ils partagent d’ailleurs en globalité le même constat ; la poursuite de la tactique israélienne actuelle « constitue non seulement un danger pour la vie des soldats, mais augmente également le risque d’une catastrophe dont Israël sera responsable, lui nuira dans le monde et ne rapproche pas d’une victoire toujours inexistante ».

En ce qui concerne les colonies dans l’enveloppe de Gaza, le site israélien Wallah a rapporté que la grande majorité des colons n’ont aucune intention d’y retourner et d’accepter la « routine goutte à goutte » des tirs de roquettes depuis la Bande, d’autant que le grand écart de confiance dans le gouvernement et l’armée israéliens est encore loin d’être réparé. Les médias ajoutent aussi que 50% du nord de la bande de Gaza est en train de passer sous le contrôle des factions de la résistance palestinienne, alors qu’ « il y a deux semaines, les factions ne contrôlaient que 30% de sa superficie ». Autant dire que le Hamas reprend progressivement le contrôle des affaires dans le nord de la bande de Gaza et ses cadres y exercent leur travail.

En Cisjordanie, la Résistance palestinienne a contraint l’occupation israélienne à se retirer de Jénine après plus de quatre heures d’intenses affrontements armés. Les médias palestiniens ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes avaient arrêté Dalal et Fatima al-Arouri, les sœurs du martyr Saleh al-Arouri, numéro deux du bureau politique du Hamas, après avoir encerclé leurs maisons à al-Bireh et Aroura en Cisjordanie occupée. Auparavant, les forces d’occupation avaient attaqué la ville d’Aroura, au nord de Ramallah, en arrêtant deux jeunes Palestiniens après avoir pris d’assaut leurs maisons à Naplouse.

À Jénine, les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé que leurs combattants se livraient à de violents affrontements avec les forces d’occupation dans plusieurs zones de la ville et de son camp de réfugiés. La Résistance palestinienne a confirmé avoir tiré des engins explosifs sur les forces israéliennes lors de leur incursion à Jénine.

Le correspondant de la chaîne d’information libanaise Al-Mayadeen a fait état de violents affrontements entre les combattants de la Résistance palestinienne et les militaires israéliens dans le centre-ville de Jénine, notamment près du rond-point du cinéma, alors que des bulldozers militaires israéliens commençaient à raser certaines rues de la ville.

Le correspondant de la télévision Al-Mayadeen a indiqué que les forces d’occupation se sont retirées de Jénine et de son camp après avoir vécu une résistance farouche de la part des jeunes de la ville qui ont affronté les agresseurs avec des armes légères et des engins explosifs. « L’occupation israélienne a déployé des dizaines de véhicules militaires et de bulldozers du poste de contrôle et du camp de Dotan vers Jénine », rapporte le correspondant d’Al-Mayadeen, ajoutant que des drones-espions israéliens survolaient la ville et son camp.

La Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP) a confirmé que ses équipes avaient soigné une blessure à la cuisse causée par des balles réelles dans la ville d’Arraba. Et également noté que les forces d’occupation israéliennes avaient arrêté une ambulance et l’avaient fouillée à proximité du camp de réfugiés de Jénine.

Des sources palestiniennes ont déclaré à Al-Mayadeen que trois Palestiniens ont été blessés samedi soir, dont un grièvement, lors d’affrontements entre des jeunes et les forces d’occupation israéliennes à la suite de l’incursion de ces dernières dans la ville d’Arraba, au sud-ouest de Jénine. En outre, des affrontements armés ont été signalés entre des combattants de la Résistance palestinienne et les forces d’occupation israéliennes dans la ville d’Azzun, à l’est de Qalqilya, en Cisjordanie occupée.