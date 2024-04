Financement : Bpifrance et Innovx renforcent leur coopération stratégique

Signé en présence de la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, et le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de France, Bruno Lemaire, ce protocole permet de répondre aux enjeux de décarbonation industrielle, de transition énergétique et de renforcement des chaines de valeurs agricoles, indique un communiqué conjoint de Bpifrance et Innovx.

Ce partenariat, s’inscrivant pleinement dans le cadre des plans stratégiques d’Innovx et de Bpifrance, vise à accompagner, via l’utilisation d’outils de financement, d’investissement et de garanties Bpifrance, des projets stratégiques développés par Innovx en lien avec des entreprises françaises, précise le communiqué.

Par ailleurs, cette collaboration prévoit la possibilité de mettre en place des mécanismes de co-investissement pour renforcer des chaines de valeur et des écosystèmes, notamment dans les domaines de l’innovation et de la deeptech, et des chaines de valeur agricoles, ajoute la même source.

En s’appuyant sur l’expertise de Bpifrance dans le financement de l’innovation et sur le savoir-faire d’Innovx dans le développement d’entreprises et d’écosystèmes, ce partenariat permettra de dynamiser l’écosystème entrepreneurial et de favoriser l’émergence de projets innovants à fort potentiel de croissance.